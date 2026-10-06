В Ленобласти за два месяца зафиксировали 35 обращений о выходе медведей к людям

За последние два месяца в Ленинградской области зафиксировали 35 обращений о выходе медведей к людям. О ситуации с дикими животными 6 октября сообщили в комитете по охране животного мира региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Ленобласти охотнадзор получил 35 обращений о выходе медведей к людям

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ В Ленобласти охотнадзор получил 35 обращений о выходе медведей к людям

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

В ведомстве отметили, что на фоне сообщений из других регионов России об участившихся нападениях медведей на людей в Ленобласти также выросла тревожность. При этом часть обращений связана с информацией, полученной из интернета или от знакомых.

«Как следствие — обилие обращений: кто-то что-то увидел в интернете, кто-то что-то услышал от соседей»,— говорится в сообщении комитета.

В Ленинградской области медведи являются частью природной среды, однако проблемы возникают, когда животные выходят к людям. По 35 обращениям, поступившим за два месяца, приняли 15 решений о регулировании численности зверя. Пять из них уже исполнены.

В этом году общий лимит добычи медведей в рамках любительской и спортивной охоты в Ленинградской области составляет 729 особей. За два месяца с начала сезона добыли 193 медведя — 26,5% от установленного лимита.

«Этот результат оцениваем как хороший»,— заключили в охотнадзоре.

Матвей Николаев