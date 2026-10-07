«Выбор первых» во-вторых

Администрации Уфы со второй попытки удалось отсудить в муниципальную собственность пять квартир общей площадью 505 кв. м в клубном доме «Выбор первых» на пересечении улиц Кирова и Айской. По решению арбитражного суда Башкирии, специализированный застройщик «Спецстройинвест» обязан передать жилплощадь мэрии в течение десяти дней с момента вступления документа в законную силу. Ранее две инстанции суда отказали в удовлетворении иска, но в марте кассация вернула его на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэрия Уфы со второй попытки получила право на квартиры в "Выборе первых"

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Мэрия Уфы со второй попытки получила право на квартиры в "Выборе первых"

Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Специализированный застройщик «Спецстройинвест» должен передать в собственность администрации Уфы пять квартир в клубном доме «Выбор первых» в квартале улиц Кирова и Айской. Соответствующее решение принял арбитражный суд Башкирии, повторно рассмотрев иск уфимской мэрии.

Как ранее сообщал «Ъ», в 2021 году власти Уфы и «Спецстройинвест» заключили инвестиционное соглашение. По его условиям, застройщик обязался передать в муниципальную собственность пять квартир в «Выборе первых» площадью от 86,7 до 115,8 кв. м, а мэрия обязалась благоустроить территорию общего пользования, прилегающую к ЖК, а также создать условия для строительства парковки рядом с ним.

По данным сайта «Авито», стоимость кв. м жилплощади в «Выборе первых», который позиционируется как ЖК «для роскошной жизни рядом с людьми, имеющими высокий статус», на вторичном рынке составляет около 180 тыс. руб. Таким образом, общая стоимость квартир, которые должна получить мэрия, равняется около 91 млн руб.

ООО «Специализированный застройщик „Спецстройинвест“», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в декабре 2020 года. Уставный капитал — 3,7 млн руб. 90% доли в нем принадлежат АО «Спецстрой», 10% — АО «Центринвест». Структура акционеров не раскрывается, директором обоих АО и «Спецстройинвеста» является Айрат Исхаков. В 2025 году при выручке 29,5 млн руб. убыток компании составил 3,7 млн руб.

В апреле 2024 года «Выбор первых» был введен в эксплуатацию, а в июле того же года «Спецстройинвест» направил в мэрию письмо, в котором предложил принять в муниципальную собственность пять квартир, но после от подписания документов отказался. Это вынудило мэрию обратиться с иском в суд.

Прошлым летом арбитражный суд Башкирии отказал администрации. По его мнению, мэрия не выполнила свою часть обязательств: не благоустроила территорию. Вскоре Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд оставил решение первой инстанции в силе.

Позитивные изменения для администрации наступили этой весной, когда арбитражный суд Уральского округа вернул иск на новое рассмотрение. Тогда суд пришел к выводу, что участие администрации в проекте носило организационный характер «и заключалось, кроме того, в предоставлении застройщику возможности использовать территорию прилегающего земельного участка общего пользования с изменением параметров застройки территории относительно ГПЗУ». Кроме того, мэрия отремонтировала улицы, чем «обеспечила условия» для создания парковки.

При новом рассмотрении арбитражный суд Башкирии установил, что «застройщик обязался безвозмездно передать в муниципальную собственность квартиры без каких-либо вложений от администрации». Участие мэрии в строительстве ЖК, указал суд, «было не материальным»: она предоставила застройщику возможность «использовать территорию прилегающего земельного участка общего пользования с изменением параметров застройки территории относительно ГПЗУ». Кроме того, обратил внимание суд, «Спецстройинвест» «не предъявлял претензий относительно нарушений обязательств», а напротив сам предложил мэрии передать квартиры в собственность, но затем передумал.

По номеру телефона «Спецстройинвеста», указанному в Единой информационной системе жилищного строительства, вчера не отвечали.

Управляющий коллегии адвокатов «Мингазетдинов, Могилевский и партнеры» Аскар Мингазетдинов полагает, что у застройщика имеются шансы на пересмотр решения суда в апелляции. «При новом рассмотрении судом не исследовался вопрос об обеспечении администрацией благоустройства и условий по созданию парковки, тогда как это было ее обязанностью. Судом не оценивался размер встречного предоставления со стороны администрации, хотя на это указывала кассационная инстанция,— пояснил эксперт. — Далее суд, оценив спорный договор как договор пожертвования, в качестве эквивалентного встречного предоставления принял исполнение администрацией публичных полномочий, что не может быть признано встречным».

Генеральный директор юридической компании Enterprise Legal Solutions Анна Барабаш назвала выводы суда верными, но частично. «Застройщик сам предложил администрации принять квартиры, но потом отказался. Такое непоследовательное поведение или «эстоппель» суды оценивают крайне негативно», — отметила госпожа Барабаш. При этом юрист нашла противоречия в выводах суда: «Сначала он пишет, что из договора не следует обязанность застройщика передать квартиры безвозмездно, но через пару страниц приходит к противоположному выводу: оказывается, стороны подписали договор пожертвования. Это расходится с логикой кассации, которая исходила из того, что встречное предоставление было: администрация выполнила свои организационные обязательства, а застройщик получил желаемый результат». Таким образом, отмечает госпожа Барабаш, «идти в апелляцию имеет смысл и она, учитывая такую уязвимость мотивировки, может ее скорректировать, но вряд ли это повлияет сильно на итог спора».

Булат Баширов