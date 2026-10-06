В прокат выходит «Битва моторов» с Юрой Борисовым и Иваном Янковским

В прокат выходит гоночный ретроблокбастер «Битва моторов» Ильи Маланона, главные роли в котором сыграли Иван Янковский и номинант на «Оскар» (возможно, в ближайшем будущем он станет дважды номинантом) Юра Борисов. Это кино во славу отечественного автопрома получилось на него похожим — вполне уверенно чувствует себя на бездорожье, но иногда глохнет в самый неподходящий момент.

«Битва моторов» — вторая режиссерская работа актера Ильи Маланина. Первой была камерная драма «Ненормальный» (2024) о молодом музыканте с инвалидностью, над которой с ним работали те же продюсеры, что и над новым фильмом, Петр Ануров и Вадим Верещагин. Ануров приложил руку и к историческому блокбастеру «Серебряные коньки» Михаила Локшина (2020) вместе со студией «ТриТэ» Никиты Михалкова, которая также значится среди создателей «Битвы моторов».

У этих двух фильмов много общего: оба с почти голливудским размахом и глянцем изображают на экране небесную дореволюционную Россию, которую мы потеряли. Только в «Битве моторов» вместо конфеток-бараночек и румяных гимназисток — сверкающие лакированными боками ретроавтомобили и проблема импортозамещения, вот уже больше века не теряющая актуальности.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кино и бенцы».