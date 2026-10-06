Индия закупит для кораблей пусковые установки совместного с Россией производства

Минобороны Индии подписало контракт на сумму 6,615 млрд рупий ($68,6 млн) с компанией BrahMos Aerospace Private Limited на закупку систем управления огнем и пусковых установок. Их будут использовать на кораблях военно-морских сил Индии. Об этом сообщила The Economic Times.

Контракт заключили в Нью-Дели в присутствии министра обороны Раджеша Кумара Сингха. Системы BrahMos развернуты на передовых надводных кораблях ВМС Индии, в том числе на эсминцах и фрегатах как «основное ударное оружие». Они создаются на российско-индийском BrahMos Aerospace, основанном «НПО машиностроения» и Минобороны Индии в 1988 году. BrahMos способна поражать как наземные, так и морские цели на больших расстояниях и сверхзвуковых скоростях.

Согласно условиям контракта, доля произведенных Индией комплектующих не должна быть ниже 68%. Кроме того, участие индийских предприятий, в том числе микро-, малых и средних, в проекте должно увеличиться. По данным индийского Минобороны, сделка укрепит морскую безопасность страны и поддержит импортозамещение передовых военных технологий.