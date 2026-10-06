Уралвагонзавод завершил испытания БРЭМ-80 с новой механизированной сцепкой
Уралвагонзавод (УВЗ; входит в «Ростех») завершил испытания модернизированной бронированной ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-80. Машину усилили с учетом опыта применения в зоне специальной военной операции: повысили защиту от беспилотников, осколков и кумулятивных средств поражения и установили механизированную сцепку, позволяющую экипажу эвакуировать поврежденную технику без выхода из машины. Об этом 6 октября сообщили в УВЗ.
Фото: Ростех
Сцепку испытали при буксировке тяжелой бронетехники по пересеченной местности. Раньше для закрепления буксирных тросов к эвакуируемой технике экипажу приходилось покидать БРЭМ. Теперь же эти действия могут выполняться без выхода наружу, что должно повысить безопасность военнослужащих ремонтно-эвакуационных подразделений.
Механизированная сцепка стала главным конструктивным изменением модернизированной машины. В феврале 2026 года УВЗ уже передал Минобороны партию таких БРЭМ-80 и сообщил об освоении их серийного производства. Тогда концерн также называл повышение защищенности экипажа основным направлением модернизации.
БРЭМ-80 создана на базе шасси Т-80 и предназначена для эвакуации поврежденной бронетехники. Обновленные машины, по данным УВЗ, уже выпускаются серийно и поставляются в российские войска.
БРЭМ-80 выполняет задачи технического обеспечения: эвакуирует аварийные машины из зоны действия огня и помогает экипажам при ремонте и техническом обслуживании. Поэтому механизированная сцепка меняет не назначение машины, а порядок выполнения одного из наиболее опасных этапов эвакуации — соединения с поврежденной техникой.
Своевременный вывоз поврежденных машин и их быстрое восстановление, по оценке Уралвагонзавода, влияют на успех военных операций. Для ремонтно-эвакуационных подразделений это означает, что БРЭМ-80 используется не только для буксировки, но и как средство возвращения техники в строй.