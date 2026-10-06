В ЯНАО членам огневых групп будут выплачивать 1 млн рублей за сбитый беспилотник

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) ввело выплату в 1 млн руб. для членов мобильных огневых групп за уничтожение беспилотников в регионе. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Согласно документу, выплата положена членам огневой группы отряда «Барс» в равных долях. Решение о выплате принимает департамент региональной безопасности на основании информации военкомата. Перечислять деньги будет окружной департамент соцзащиты. Выплату утвердят только в том случае, если при уничтожении БПЛА критически важные объекты не получат повреждений.

Изменения внесены в постановление о мерах соцподдержки. Документ подписал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.