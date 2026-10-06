Умер актер из «Атаки» и «Охоты на лис» Василий Попов

Советский и российский актер театра и кино Василий Попов умер 3 октября в возрасте 78 лет. Об этом сообщила пресс-служба Новомосковского филиала Тульского академического театра драмы имени Горького.

По информации ТАСС, причиной смерти стал инсульт. Прощание состоялось 6 октября, в день рождения Василия Попова, в храме при Новомосковском городском кладбище в Тульской области.

Василий Попов родился в 1947 году. Работал в Рязанском театре юного зрителя, Алтайском краевом театре драмы, Борисоглебском драматическом театре, Русском театре драмы и комедии Карачаево-Черкесской Республики, Тульском академическом театре драмы имени М. Горького и других театрах.

В Тульском академическом театре драмы играл в спектаклях «Бесприданник», «Счастливый день», «На дне», «Поллианна», «По следам бременских музыкантов» и других. В последние годы артист выступал в Новомосковском филиале театра. Наиболее известен по ролям в фильмах «Атака» и «Охота на лис».