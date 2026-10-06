В Ломоносовском районе мужчина поджег хозпостройку с находившимся внутри оппонентом

В Ломоносовском районе Ленинградской области задержали 47-летнего мужчину, которого подозревают в покушении на убийство. По версии следствия, он поджег хозяйственную постройку, где находился его оппонент. Об этом 6 октября сообщили в СКР по Ленинградской области.

Инцидент произошел в ночь на 4 октября в деревне Кемпелево. По данным следствия, между двумя мужчинами возник конфликт, после чего подозреваемый облил легковоспламеняющейся жидкостью дверь хозяйственной постройки и поджег ее. Внутри находился потерпевший, рядом с ним также были другие люди.

Потерпевший смог самостоятельно выбраться из загоревшегося здания.

Подозреваемого задержали 6 октября. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Матвей Николаев