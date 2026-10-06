Магнитогорцы закрыли глаза на результаты

Самым ярким в российском хоккее событием дня — а может быть, и всего нового сезона — стало известие об отстранении от должности главного тренера магнитогорского «Металлурга» Андрея Разина. Такое решение клуб принял вопреки прежним заслугам и актуальным успехам специалиста. За три года при Разине команда по разу завоевала Кубок Гагарина и Кубок Континента, а первый месяц текущего чемпионата провела уверенно и возглавляет Восточную конференцию. Применение жестких мер было продиктовано «разногласиями внутри команды» и их влиянием «на рабочий климат». Вывод о наличии у Разина конфликтов с игроками можно было сделать в том числе по его недавним пресс-конференциям — они были острыми даже по меркам самого эксцентричного тренера Континентальной хоккейной лиги.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Об отстранении Андрея Разина от должности главного тренера магнитогорского «Металлурга» пресс-служба клуба сообщила во вторник, 6 октября. Исполняющим обязанности назначен Владимир Воробьев. Релиз снабжен развернутым комментарием директора «Металлурга» Алексея Жлобы, в котором объясняются причины кадрового решения. Они могли быть неочевидны для человека, следящего за хоккеем мимоходом.

Дело в том, что «Металлург» при Андрее Разине демонстрировал очень хорошие результаты. В сезоне-2023/24, дебютном для специалиста, он завоевал Кубок Гагарина. На следующий год клуб пережил спад, от которого, впрочем, смог оправиться. В прошлом сезоне магнитогорцы взяли Кубок Континента, вручаемый лучшей команде регулярного чемпионата, и установили рекорд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) по числу заброшенных шайб за одно «гладкое» первенство, а затем далеко — до полуфинальной стадии — дошли в play-off. Нынешний сезон «Металлург» начал уверенно: из 13 матчей он выиграл 9, благодаря чему лидирует в турнирной таблице Восточной конференции.

Алексей Жлоба, объясняя, что побудило руководство пойти на радикальные меры, упомянул «разногласия» между хоккеистами и Андреем Разиным.

Касались они «как игровых вопросов, так и характера взаимодействия». Директор клуба уточнил, что само по себе наличие разногласий для профессионального спорта «нормальная практика». А «проблема», ставшая основанием для вмешательства, «возникла тогда, когда эти разногласия перестали решаться внутри команды и начали влиять на рабочий климат».

Для того, кто следит за хоккеем пристально, никакой загадки в этих словах нет. Определенные выводы об атмосфере в «Металлурге» можно было сделать, например посмотрев пресс-конференции Андрея Разина. Они в нынешнем сезоне были острыми даже по стандарту, заданному самим Разиным — очень экспрессивным, темпераментным тренером, равных которому в этом смысле в КХЛ сейчас нет.

Часто в центре внимания оказывался вопрос игровой формы Владимира Ткачева — одного из ведущих нападающих магнитогорцев, ключевого диспетчера, который после отъезда в «Чикаго Блэкхокс» лучшего снайпера прошлого сезона Романа Канцерова пробовался в разных звеньях и выглядел не слишком убедительно. 18 сентября после сухой — 3:0 — победы «Металлурга» над астанинским «Барысом» Разин в грубой форме выразил недовольство выступлением Ткачева.

У журналиста, заметившего, что Ткачев «не в своей тарелке», наставник спросил, должен ли он «посадить» форварда «в тарелочку с голубой каемочкой» и «в жопу ему дуть, чтобы он играл». «Что тренер сказал, то он и должен выполнять. У тренера должен быть авторитет, чтобы такие люди на хрен старались, а не думали, с кем им играть, блин»,— заключил Разин.

К фигуре Ткачева, в социальных сетях которого вскоре появилась фотография из ресторана перед тарелкой с синей каймой, журналисты на пресс-конференциях Разина возвращались еще неоднократно. Подогревало интерес то, что игрок пропустил встречи с уфимским «Салаватом Юлаевым» и омским «Авангардом» (официально — из-за болезни). Спустя неделю после первого инцидента стало известно, что «Металлург» применил к Разину дисциплинарное взыскание. Затем тренер извинился, признал вину и рассказал, что чувствует себя, «как в эпизоде из мультика ‘‘Маугли’’, когда Акела промахнулся». Ткачев и его агент Шуми Бабаев факт конфликта отрицают.

Кроме того, по сообщениям СМИ, у Андрея Разина были противоречия с защитником Егором Яковлевым, которого летом команда выбрала капитаном. Последний в нынешнем сезоне не был заявлен на 8 матчей из 13. Комментируя выбор состава на одной из пресс-конференций, Разин подчеркнул, что Яковлев слабее конкурентов по позиции, апеллировал к статистике и спросил, достоин ли он капитанской нашивки. Обозреватель Sport24 Дмитрий Ерыкалов писал, что «речь Разина» после избрания Яковлева капитаном «разошлась на цитаты по всему хоккейному сообществу», но приводить ее «не позволяет цензура». «Самое безобидное, что Разин выдал в адрес Яковлева при команде, это задался вопросом, почему Егор еще не мэр Магнитогорска»,— написал журналист в своем Telegram-канале.

Алексей Жлоба отметил, что «Металлург» «сначала рассмотрел вариант трансфера игроков» (их имена в реплике не называются), однако «приемлемых предложений» не получил.

Параллельно клуб «инициировал переговоры между тренерами и игроками, чтобы урегулировать ситуацию в рабочем порядке», но «к согласию прийти не удалось, что не оставило пространства для компромисса». При этом отстранение Андрея Разина нельзя приравнивать к увольнению. По словам директора клуба, «это не окончательный вердикт, а управленческое решение, которое позволяет остановить эскалацию и оценить ситуацию без давления со стороны».

Роман Левищев