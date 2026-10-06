Глава ЕК анонсировала полный отказ от российского газа к концу 2027 года
Фон дер Ляйен: ЕК сведет к нулю закупки российского газа к концу 2027 года
Рост цен на газ в странах Евросоюза (ЕС) с начала года составил 140%. При этом Еврокомиссия (ЕК) продолжает требовать от союзников полностью отказаться от закупок российского газа до конца 2027 года. Процесс импорта сырья в Европу ведомство возьмет под личный контроль, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Урсула фон дер Ляйен
Фото: Pascal Bastien / AP
«Мы все чувствуем эти цены. Бизнес под давлением, люди едва оплачивают счета, и эта ситуация может усугубиться по мере приближения зимы»,— рассказала госпожа фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.
В этой ситуации глава ЕК призвала страны объединения «действовать немедленно», чтобы стать сильнее после кризиса. Она призвала увеличить инвестиции в зеленую и атомную генерацию и сокращать закупки газа из России.
По словам Урсулы фон дер Ляйен, ввоз российского сырья в ЕС уже сократился с 45% от всего европейского импорта до начала конфликта на Украине до 12% сейчас. «ЕС сведет его к нулю к концу следующего года»,— заверила она.
Отказ от российского газа в ЕС рассчитан на поэтапную остановку разных каналов поставок. Импорт российского СПГ должен прекратиться к 31 декабря 2026 года, трубопроводного газа — к 30 сентября 2027 года; при недостаточном заполнении хранилищ национальный срок смогут продлить до 31 октября 2027 года. Для новых закупок и спотовых сделок ограничения планировались уже с конца 2025 года, а долгосрочные контракты предполагается прекращать к концу 2027 года, в том числе с использованием ссылки на форс-мажор.
Практическое исполнение должно опираться не только на запрет закупок. Страны ЕС получили возможность ограничивать российским поставщикам доступ к газотранспортной инфраструктуре и терминалам СПГ, что создает для европейских компаний правовой механизм разрыва долгосрочных контрактов с меньшим риском многомиллиардных неустоек; в 2025 году также планировалось обязать покупателей раскрывать почти все данные по коммерческим соглашениям с российскими поставщиками. Потерю российских объемов Еврокомиссия рассчитывает компенсировать за счет мирового рынка СПГ, включая поставки из США.