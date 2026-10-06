Глава ЕК анонсировала полный отказ от российского газа к концу 2027 года

Рост цен на газ в странах Евросоюза (ЕС) с начала года составил 140%. При этом Еврокомиссия (ЕК) продолжает требовать от союзников полностью отказаться от закупок российского газа до конца 2027 года. Процесс импорта сырья в Европу ведомство возьмет под личный контроль, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Урсула фон дер Ляйен

Фото: Pascal Bastien / AP Урсула фон дер Ляйен

Фото: Pascal Bastien / AP

«Мы все чувствуем эти цены. Бизнес под давлением, люди едва оплачивают счета, и эта ситуация может усугубиться по мере приближения зимы»,— рассказала госпожа фон дер Ляйен на сессии Европарламента в Страсбурге.

В этой ситуации глава ЕК призвала страны объединения «действовать немедленно», чтобы стать сильнее после кризиса. Она призвала увеличить инвестиции в зеленую и атомную генерацию и сокращать закупки газа из России.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, ввоз российского сырья в ЕС уже сократился с 45% от всего европейского импорта до начала конфликта на Украине до 12% сейчас. «ЕС сведет его к нулю к концу следующего года»,— заверила она.