Налог по прибыли считают

Поправки к Налоговому кодексу предусматривают изменение системы налогообложения для букмекеров. Теперь им предлагается удерживать налог не с каждого выплаченного выигрыша, а по итогам года с общей суммы выигрышей, из которой будут вычитаться проигранные ставки. Собеседники “Ъ” в отрасли уверены, что такая система приведет к уменьшению доходов бюджета и спорам, так как поправки имеют обратную силу и могут распространиться на весь период с 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Поправками к Налоговому кодексу РФ и отдельными законодательными актами, внесенными правительством РФ в Госдуму 30 сентября, вносятся изменения в систему налогообложения в области азартных игр. Налог на доходы граждан будет взиматься не с каждого выигрыша, а по итогам года с общей суммы выигрышей, из которой будет вычитаться сумма проигранных ставок. Налоговая база по доходам в виде выигрышей определяется «как положительная разница между суммой выигрышей от участия в азартных играх» и «суммой ставок, служащих условием участия в азартных играх». Новую систему предлагают ввести на период с 1 января 2023 года.

Согласно действующему законодательству, налог от участия в азартных играх, проводимых в букмекерских конторах и тотализаторах, должен взиматься с каждого полученного выигрыша. Проигранные ставки не влияют на сумму налога и не уменьшают его. Букмекеры при этом выступают налоговыми агентами, обеспечивая перечисление налога в бюджет при каждой выплате выигрыша. Также с 1 января 2026 года вступили в силу новые правила уплаты налога на игорный бизнес. Изначально планируемый реформой налог в размере 5% от общей суммы ставок был смягчен и заменен на 7% с разницы между ставками и выигрышами. Букмекеры также обязаны платить 25% налога на прибыль.

Согласно документу о рисках неисполнения закона о федеральном бюджете в январе—июле 2026 года, с которым ознакомился “Ъ”, бюджет по итогам года может недополучить 43,7 млрд руб., а по итогам полугодия уже недополучил 17,4 млрд. Реальная ожидаемая оценка суммы полученных налогов на игорный бизнес, согласно документу, составляет 30,5 млрд руб. “Ъ” направил запрос в ФНС и Минфин России.

ФНС России отдельно не раскрывает статистику поступлений в бюджет НДФЛ от азартных игр. За первое полугодие 2026 года объем удержанных букмекерами и уплаченных гражданами таких налогов составил порядка 89 млрд руб., писал «РБ Бизнес». При этом налог с выигрышей в букмекерских конторах и тотализаторах относится к региональным налогам и зачисляется напрямую в бюджеты субъектов РФ. В ноябре 2025 года в Минфине заявляли, что ожидают в 2026 году поступлений от налога на игорный бизнес для букмекеров и тотализаторов даже в смягченном варианте около 60 млрд руб.

Алексей Грачев, гендиректор ЕРАИ, 27 мая 2026 года, в интервью “Ъ”: Законодатели не дают нам ответы на вопросы о росте нагрузки на компании и сокращении доходов и налогов, поэтому мы вынуждены сами искать ответы.

Президент букмекерской компании «Лига ставок» Юрий Красовский считает, что новая предлагаемая система налогообложения более справедливая: «Такая модель уже работает в нашей отрасли для офлайн-казино. Налог должен рассчитываться с итогового результата, а не с каждого отдельного выигрыша». Для букмекеров это важно и с точки зрения конкуренции с нелегальным рынком: чем понятнее и справедливее правила для клиента в легальном секторе, тем сильнее его позиции, считает он.

«Предлагаемая редакция облагает налогом реальный финансовый результат игрока за год, а не каждый отдельный выигрыш. Это приближает обложение к экономическому понятию дохода и устраняет ситуацию, когда игрок в целом проиграл, но платит налог»,— объясняет старший юрист «Рустам Курмаев и партнеры» Владислав Гейтс. При этом, по его мнению, главный риск для бюджета в том, что налог перестанут платить игроки, у которых по итогам года проигрышей больше, чем выигрышей. Второй риск связан с обратной силой закона с 1 января 2023 года. Пересчет за прошедшие периоды создаст у части игроков переплату, которую бюджет будет обязан вернуть, что является дополнительной нагрузкой, добавляет Владислав Гейтс. По словам собеседников “Ъ”, знакомых с обсуждением инициативы, доля выигравших у букмекеров не превышает 10%. В случае принятия законопроекта можно ожидать кратного снижения поступлений НДФЛ от выигрышей в региональные бюджеты, считают они.

Варвара Полонская, Юлия Юрасова