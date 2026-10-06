СКР сообщил о снижении числа совершенных мигрантами преступлений

В 2026 году доля преступлений, совершенных иностранцами, в общем числе противоправных действий сократилась с 5% до 3%. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР) после совещания с председателем ведомства Александром Бастрыкиным.

За восемь месяцев этого года мигранты совершили около 18 тыс. противоправных действий. Это на 39% ниже показателя прошлого года, отметили в СКР. Вдвое сократилось число тяжких преступлений, совершенных мигрантами. При этом количество дел о преступлениях, совершенных лицами, недавно получившими гражданство России, выросло на четверть.

По данным Следственного комитета, за восемь месяцев 2026 года на 13% увеличилось число преступлений этнических группировок. В них чаще всего участвуют представители «бывших советских республик Закавказья и Центральной Азии», указано в пресс-релизе. Количество выявленных случаев организации незаконной миграции увеличилось до 3 тыс.