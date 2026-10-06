СКР сообщил о снижении числа совершенных мигрантами преступлений
В 2026 году доля преступлений, совершенных иностранцами, в общем числе противоправных действий сократилась с 5% до 3%. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России (СКР) после совещания с председателем ведомства Александром Бастрыкиным.
За восемь месяцев этого года мигранты совершили около 18 тыс. противоправных действий. Это на 39% ниже показателя прошлого года, отметили в СКР. Вдвое сократилось число тяжких преступлений, совершенных мигрантами. При этом количество дел о преступлениях, совершенных лицами, недавно получившими гражданство России, выросло на четверть.
По данным Следственного комитета, за восемь месяцев 2026 года на 13% увеличилось число преступлений этнических группировок. В них чаще всего участвуют представители «бывших советских республик Закавказья и Центральной Азии», указано в пресс-релизе. Количество выявленных случаев организации незаконной миграции увеличилось до 3 тыс.
Снижение показателя нужно рассматривать с учетом того, как формируется статистика. В 2024 году сведения о миграционном статусе иностранцев в уголовной статистике были дополнены и конкретизированы, тогда как раньше их практически не фиксировали. Поэтому прежний статистический всплеск по отдельным категориям не означал реального роста преступности среди них.
Из-за изменения полноты учета динамика показателя зависит не только от числа преступлений, но и от того, как в базах отмечен статус их участников. В июле 2024 года глава МВД связывал профилактику преступлений со стороны иностранцев прежде всего с дактилоскопическими учетами. Поэтому рост отдельных показателей среди недавно получивших гражданство и этнических группировок не следует автоматически трактовать как опровержение снижения показателя по иностранцам: это разные срезы учета.