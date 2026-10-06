Рубио: конфликт на Украине движется «не в том направлении»

США внимательно следят за ситуацией вокруг Украины и отмечают, что события развиваются не в сторону завершения конфликта. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио во время визита в Исландию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио

Фото: Mark Schiefelbein / Reuters Марко Рубио

Фото: Mark Schiefelbein / Reuters

«Разумеется, мы следим за развитием событий там и видим, что движение происходит не в том направлении»,— заявил господин Рубио журналистам (цитата по RUV).

Госсекретарь добавил, что США хотят работать над урегулированием конфликта и играть в этом процессе «конструктивную роль». По его словам, вопрос о членстве Украины в НАТО не стоит на повестке дня, «потому что должна быть проведена работа по выстраиванию консенсуса, чтобы была единая позиция».