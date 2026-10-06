Рубио: конфликт на Украине движется «не в том направлении»
Госсекретарь США Рубио: конфликт на Украине движется не в сторону мира
США внимательно следят за ситуацией вокруг Украины и отмечают, что события развиваются не в сторону завершения конфликта. Об этом сообщил американский госсекретарь Марко Рубио во время визита в Исландию.
Марко Рубио
Фото: Mark Schiefelbein / Reuters
«Разумеется, мы следим за развитием событий там и видим, что движение происходит не в том направлении»,— заявил господин Рубио журналистам (цитата по RUV).
Госсекретарь добавил, что США хотят работать над урегулированием конфликта и играть в этом процессе «конструктивную роль». По его словам, вопрос о членстве Украины в НАТО не стоит на повестке дня, «потому что должна быть проведена работа по выстраиванию консенсуса, чтобы была единая позиция».
Оценка Марко Рубио о движении конфликта «не в том направлении» связана с его убеждением, что стороны добиваются целей, которые не могут быть достигнуты военным путем. В мае 2025 года он заявлял, что Россия стремится получить то, чего у нее нет, а Украина — вернуть то, чего не может добиться на поле боя. По его мнению, итогом должны стать переговоры, а не военное решение.
Практическая роль США в урегулировании, по словам Рубио, заключается в том, чтобы учитывать одновременно позицию России и интересы Украины, а также выяснять, можно ли сократить разногласия между ними. Наиболее сложные темы, такие как территориальные вопросы, гарантии безопасности и формулировки о стремлении Украины в НАТО, были отложены для дальнейшего обсуждения. Еще в феврале 2025 года Рубио отмечал, что переговоры потребуют от сторон отказа от части требований и реалистичного подхода.