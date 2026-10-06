Объем торгов золотом на Мосбирже вырос в 1,6 раза в сентябре

Объем торгов драгоценными металлами на Московской бирже превысил 557 млрд руб. в сентябре. Это вдвое больше аналогичного показателя годом ранее. Объем сделок с золотом за тот же период вырос на 61% — до 45,9 т. В денежном выражении показатель составил 542,2 млрд руб., что почти вдвое больше год к году, указано на сайте торговой площадки.

Объем торгов серебром на Мосбирже достиг 80,4 т на сумму 13,9 млрд руб., платиной — 121 кг на 584 млн руб., палладием — 142 кг на 497 млн руб. Общее количество сделок на рынке драгметаллов в сентябре увеличилось на 18% — до 302,1 тыс.

Доля инвесторов-физлиц, совершавших сделки с золотом в сентябре, составила 5,6%, серебром — 24,2%, палладием — 33,2%, платиной — 35,1%. Торги драгметаллами на Мосбирже обеспечены реальными слитками в хранилище.