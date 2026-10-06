В Казахстане арестован экс-главком ВМС по делу о гибели военных на учениях

Бывшего главнокомандующего военно-морскими силами Казахстана Каната Ниязбекова арестовали по делу о гибели военнослужащих во время учений в Каспийском море. Президент республики Касым-Жомарт Токаев освободил его от должности на прошлой неделе.

В казахстанском секторе Каспийского моря 22 сентября начались учения «Оборона Каспия — 2026». В них участвовали более 500 военнослужащих. 24 сентября во время военных учений из-за резкого ухудшения погоды 17 военнослужащих Казахстана унесло в море. Удалось спасти только троих из них.

Канат Ниязбеков объяснил произошедшее погодными условиями и усилением волн. На вопрос о том, учитывались ли эти факторы при проведении подобных учений, он ответил: «В целом учитываются».

Касым-Жомарт Токаев потребовал привлечь всех виновных к ответственности. Пять должностных лиц уже арестовали, а комиссия по проверке Минобороны Казахстана выявила нарушения при подготовке и планировании учений.

Лусине Баласян