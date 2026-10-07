Бывший директор «Галополимер Пермь» возглавил федеральную компанию
07.10.2026, 19:50
Бывший директор АО «Галополимер Пермь» Максим Шайбаков назначен директором АО «Галополимер», зарегистрированного в Москве. С 5 октября он заменил на этом посту Артема Гневнова, руководившего предприятием с 2020 года.
Напомним, Максим Шайбаков, руководивший пермской компанией с 2016 года в марте покинул должность. Он был назначен техническим директором управляющей компании группы АО «Галополимер».
Группа компаний «Галополимер» специализируется на выпуске фторполимеров, хладонов, продукции неорганической химии. В состав группы входят производственные предприятия в Перми и Кирово-Чепецке. Финансовые показатели не раскрываются.