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Выпуск газеты №186«Ъ» Газета
Прикамье

Бывший директор «Галополимер Пермь» возглавил федеральную компанию

07.10.2026, 19:50
Бывший директор АО «Галополимер Пермь» Максим Шайбаков назначен директором АО «Галополимер», зарегистрированного в Москве. С 5 октября он заменил на этом посту Артема Гневнова, руководившего предприятием с 2020 года.

Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Напомним, Максим Шайбаков, руководивший пермской компанией с 2016 года в марте покинул должность. Он был назначен техническим директором управляющей компании группы АО «Галополимер».
Группа компаний «Галополимер» специализируется на выпуске фторполимеров, хладонов, продукции неорганической химии. В состав группы входят производственные предприятия в Перми и Кирово-Чепецке. Финансовые показатели не раскрываются.