Жителя Пензы арестовали за преступление против половой неприкосновенности ребенка

В Пензе задержали местного жителя, подозреваемого в преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетней. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, сообщили в региональном СУ СКР.

По данным следствия, 29 сентября на одной из улиц Пензы мужчина совершил действия сексуального характера в отношении малолетней без применения насилия. Оперативники установили личность преступника. Им оказался 35-летний пензенец.

Обвиняемого отправили в СИЗО. Следователи и криминалисты регионального СКР и УМВД проводят комплекс мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего.

Марина Окорокова