Новак Джокович стал победителем турнира ATP 500 в Пекине

11-я ракетка мира Новак Джокович выиграл турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Пекине. Серб завоевал 102-й титул в карьере.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Новак Джокович

Фото: Tingshu Wang / Reuters Новак Джокович

Фото: Tingshu Wang / Reuters

В финальном матче 39-летний Джокович победил австралийца Алекса де Минаура, занимающего девятое место в рейтинге ATP. Первый сет серб выиграл — 7:6 (7:3). Во второй партии его соперник отказался от борьбы при счете 1:0 в свою пользу.

Новак Джокович продлил беспроигрышную серию на турнире в Пекине до 34 матчей. Ранее он участвовал в соревновании шесть раз (2009, 2010, 2012–2015) и в каждый из них становился победителем.

Сербскому теннисисту принадлежит рекорд по количеству побед на турнирах Большого шлема — 24. Также он является олимпийским чемпионом (2024).

Турнир в Пекине проводится на хардовых кортах. В этом году его призовой фонд составил $4 млн. Победитель заработал $764,75 тыс., финалист — $411,48 тыс.

Арнольд Кабанов