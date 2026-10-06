В Германии резко выросло число отказов от службы в армии
С января по август немецкое Федеральное управление по делам семьи и функциям гражданского общества (BAFzA) получило 12,1 тыс. заявлений с отказом от воинской службы. Как сообщает агентство DPA, это в три раза больше, чем за весь 2025 год.
Обязательная военная служба в Германии была приостановлена в 2011 году, однако положение о ней сохраняется в конституции страны. Также сохраняется право на отказ от военной службы с оружием в руках по убеждениям совести.
1 января в Германии вступил в силу закон, согласно которому молодые люди, родившиеся в 2008 году или позже, должны пройти обязательное медицинское обследование, чтобы выявить тех, кто может служить по состоянию здоровья. Если же армия не получит необходимого количества добровольцев, парламент может принять решение о введении призыва, чтобы добрать необходимое число новобранцев.
Как отмечают местные СМИ, после вступления в силу этого закона все больше молодых людей в Германии стали заранее писать отказы от службы.
Новая система сбора сведений и медицинского обследования призвана возродить воинский учет и определить тех, кто годен к службе и кто хочет ее проходить. Однако сама по себе эта регистрация потенциальных призывников не запускает принудительную службу.
Обязательное направление на службу возможно лишь после отдельного решения Бундестага. Это произойдет только в случае нехватки добровольцев или ухудшения ситуации с безопасностью. Таким образом, для властей приоритетом остается добровольный набор, но предусмотрен резервный механизм пополнения армии, если его окажется недостаточно.
Бундесвер рассчитывает увеличить численность военнослужащих до 260 тысяч к 2035 году и опасается, что одних добровольцев для этого не хватит.