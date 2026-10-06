В Германии резко выросло число отказов от службы в армии

С января по август немецкое Федеральное управление по делам семьи и функциям гражданского общества (BAFzA) получило 12,1 тыс. заявлений с отказом от воинской службы. Как сообщает агентство DPA, это в три раза больше, чем за весь 2025 год.

Обязательная военная служба в Германии была приостановлена в 2011 году, однако положение о ней сохраняется в конституции страны. Также сохраняется право на отказ от военной службы с оружием в руках по убеждениям совести.

1 января в Германии вступил в силу закон, согласно которому молодые люди, родившиеся в 2008 году или позже, должны пройти обязательное медицинское обследование, чтобы выявить тех, кто может служить по состоянию здоровья. Если же армия не получит необходимого количества добровольцев, парламент может принять решение о введении призыва, чтобы добрать необходимое число новобранцев.

Как отмечают местные СМИ, после вступления в силу этого закона все больше молодых людей в Германии стали заранее писать отказы от службы.

Евгений Хвостик