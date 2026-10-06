Новую ЛЭП Румыния–Молдавия назовут в честь Дональда Трампа
Новая высоковольтная линия электропередачи (ЛЭП) между Румынией и Молдавией получит название Trump liberty line в честь президента США Дональда Трампа. На эту инициативу американское правительство выделило $130 млн на безвозмездной основе.
Дональд Трамп
Фото: Nathan Howard / Reuters
«Этот проект, поддержанный инвестициями правительства США, укрепит энергетическую безопасность и независимость Молдавии, расширит возможности для американских компаний и технологий в различных секторах и углубит экономическое партнерство между США и Республикой Молдавии»,— указано в заявлении посольства США в Молдавии в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
На данный момент создана рабочая группа в Кишиневе, которая позволит перейти к следующему этапу проекта. В его разработке участвуют Минэнерго Молдавии и посольство США, а также молдавская компания Moldelectrica и американская компания Black & Veatch.
Линия Страшены–Гутинаш под напряжением 400 кВ станет третьей, объединяющей два государства. Ее протяженность составит 190 км, более 70 км из них пройдут по территории Молдавии, еще 120 км — по территории Румынии.
Две другие линии, которые соединяли Румынию и Молдавию, Бельцы—Сучава и Вулканешты—Кишинев, ранее отключались по различным причинам. Последняя в марте 2026 года временно осталась без напряжения после атак на объекты электроэнергетики Украины.
Новая линия должна снять ограничение, при котором Молдавия уже могла покупать электроэнергию в Румынии, но имеющихся мощностей не хватало для полного покрытия потребностей. Дополнительная высоковольтная связь также создаст резерв на случай срабатывания автоматики: в ноябре 2022 года отключение одной из линий прекратило поставки из Румынии и привело к массовым отключениям по стране.
Значение проекта выросло на фоне зависимости Молдавии от внешних поставок. В августе 2026 года главным поставщиком электроэнергии для страны называлась Румыния, а правительство оценивало, что зимой импорт покроет около 59% потребности; при этом закупки через Румынию обходились дороже, а Молдавская ГРЭС, ранее обеспечивавшая 80% потребления, характеризовалась как старая и низкоэффективная станция, которой со временем потребуются замещение или альтернативные поставки.