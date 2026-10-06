Журналиста-иноагента Лошака заочно арестовали по делу об оправдании терроризма
Басманный суд Москвы заочно отправил в СИЗО журналиста-иноагента Андрея Лошака
Басманный районный суд Москвы 29 сентября заочно отправил в СИЗО журналиста Андрея Лошака (признан в России иностранным агентом). Его обвинили в оправдании терроризма, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда.
Журналиста также объявили в международный розыск. Согласно картотеке суда, защита подала апелляционную жалобу. Ее рассмотрением займется Мосгорсуд 14 октября. Подробности дела неизвестны.
Андрей Лошак (иноагент) работал на телевидении с 1995 года. Тогда он стал администратором в программе «Намедни» Леонида Парфенова. В 2001-2004 годах работал корреспондентом программ «Сегодня» и «Страна и мир». Ушел с НТВ в 2010 году. В 2003 году журналист стал лауреатом национальной телевизионной премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший репортер». После начала спецоперации в 2022 году уехал из России.
Заочный арест не означает немедленного помещения обвиняемого в российский СИЗО. В подобных случаях суд устанавливает срок ареста на два месяца с момента экстрадиции либо задержания, а само решение позволяет российской стороне обратиться в Интерпол для организации международного розыска.
Практический результат международного розыска зависит от решения Интерпола по конкретному делу. В ноябре 2020 года организация сняла с розыска Алексея и Дмитрия Ананьевых, признав их преследование политически мотивированным; в апреле 2021 года сообщалось, что по этой причине международный розыск других фигурантов также может оказаться бесперспективным.