Журналиста-иноагента Лошака заочно арестовали по делу об оправдании терроризма

Составлено ИИ-Ассистентъ

Заочный арест не означает немедленного помещения обвиняемого в российский СИЗО. В подобных случаях суд устанавливает срок ареста на два месяца с момента экстрадиции либо задержания, а само решение позволяет российской стороне обратиться в Интерпол для организации международного розыска.

Практический результат международного розыска зависит от решения Интерпола по конкретному делу. В ноябре 2020 года организация сняла с розыска Алексея и Дмитрия Ананьевых, признав их преследование политически мотивированным; в апреле 2021 года сообщалось, что по этой причине международный розыск других фигурантов также может оказаться бесперспективным.