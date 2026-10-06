КНДР отрицает причастность к взрывам в демилитаризованной зоне
Министерство иностранных дел КНДР отвергло обвинения со стороны Южной Кореи в причастности к взрыву мины в демилитаризованной зоне, пригрозив «немедленными и решительными ответными мерами» в случае любого посягательства на свою территорию. Об этом сообщает агентство Reuters.
Заявление последовало на следующий день после того, как южнокорейская сторона сообщила о результатах совместного расследования, проведенного с участием Командования ООН. В нем отмечалось, что 21 сентября двое военнослужащих Южной Кореи получили тяжелые ранения в результате подрыва на северокорейской противопехотной мине.
После этого Министерство обороны Южной Кореи заявило, что «готовит ответ, который должен вынудить Северную Корею извиниться» за взрывы в демилитаризованной зоне, от которых пострадали три южнокорейских военнослужащих.
Обмен угрозами происходит на участке, где сама фиксация границы остается практической проблемой: 17 ноября 2025 года южнокорейские военные предлагали КНДР переговоры о маркировке демаркационной линии, поскольку большинство ее обозначений со временем исчезло. В августе 2025 года переход около 30 северокорейских военнослужащих через линию вызвал предупредительный огонь южнокорейских пограничников, поэтому инциденты в этой зоне могут быстро перейти от спора о произошедшем к непосредственной военной реакции.
Для нынешнего противостояния это означает, что неурегулированность на земле усиливает цену взаимных обвинений: каждая сторона связывает безопасность границы с готовностью отвечать на действия другой. Предыдущий случай показывает, что даже нарушение линии без подтвержденного боестолкновения уже сопровождалось применением предупредительного огня.