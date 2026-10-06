КНДР отрицает причастность к взрывам в демилитаризованной зоне

Министерство иностранных дел КНДР отвергло обвинения со стороны Южной Кореи в причастности к взрыву мины в демилитаризованной зоне, пригрозив «немедленными и решительными ответными мерами» в случае любого посягательства на свою территорию. Об этом сообщает агентство Reuters.

Заявление последовало на следующий день после того, как южнокорейская сторона сообщила о результатах совместного расследования, проведенного с участием Командования ООН. В нем отмечалось, что 21 сентября двое военнослужащих Южной Кореи получили тяжелые ранения в результате подрыва на северокорейской противопехотной мине.

После этого Министерство обороны Южной Кореи заявило, что «готовит ответ, который должен вынудить Северную Корею извиниться» за взрывы в демилитаризованной зоне, от которых пострадали три южнокорейских военнослужащих.

Евгений Хвостик