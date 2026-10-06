Путин допустил сотрудничество России с зарубежными партнерами по выпуску батарей

Россия будет опираться на лучшие практики иностранных партнеров и налаживать с ними сотрудничество для ускоренного развития собственного производства аккумуляторов. Об этом сообщил президент Владимир Путин на открытии в Москве первого комплекса в кластере производства электробатарей. Стенограмму опубликовала пресс-служба Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

«Технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей. Хочу обратить особое внимание госкорпораций, крупных и малых технологических компаний, стартапов на необходимость непрерывного совершенствования технологий в этой сфере, на широкое внедрение в практику новых, перспективных разработок»,— сказал Владимир Путин.

Президент отметил важность локализации производства. По его словам, это требует освоения месторождений минеральных ресурсов, а также внедрения передовых технологий и материалов. Владимир Путин добавил, что государство уже поддерживает отрасль и продолжит оказывать ей помощь.