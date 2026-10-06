Путин допустил сотрудничество России с зарубежными партнерами по выпуску батарей
Россия будет опираться на лучшие практики иностранных партнеров и налаживать с ними сотрудничество для ускоренного развития собственного производства аккумуляторов. Об этом сообщил президент Владимир Путин на открытии в Москве первого комплекса в кластере производства электробатарей. Стенограмму опубликовала пресс-служба Кремля.
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
«Технологическое лидерство невозможно без успешного развития энергетики и создания современных энергоемких накопителей. Хочу обратить особое внимание госкорпораций, крупных и малых технологических компаний, стартапов на необходимость непрерывного совершенствования технологий в этой сфере, на широкое внедрение в практику новых, перспективных разработок»,— сказал Владимир Путин.
Президент отметил важность локализации производства. По его словам, это требует освоения месторождений минеральных ресурсов, а также внедрения передовых технологий и материалов. Владимир Путин добавил, что государство уже поддерживает отрасль и продолжит оказывать ей помощь.
Развитие собственного производства аккумуляторов в России опирается на сотрудничество с зарубежными партнерами, в частности с Китаем, который является основным источником электромобильных платформ, батарей и производственных решений. Это позволяет быстрее внедрять уже отработанные массовые технологии и снижать стоимость производства, поскольку российские заводы, использующие китайские и южнокорейские технологии, пока находятся на стадии строительства или опытно-промышленной эксплуатации.
Создание полного технологического цикла по производству батарей является стратегической задачей для России, так как это обеспечит управление себестоимостью, технологическую независимость и развитие научного потенциала. В настоящее время большинство российских производителей собирают батареи из ячеек, закупаемых в США, Китае и Южной Корее, а существующие сборочные производства зависят от импорта китайских компонентов.