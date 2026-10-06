Блогеру Шабутдинову смягчили наказание до шести лет колонии за мошенничество

Апелляционная инстанция Мосгорсуда смягчила наказание блогеру и бизнес-коучу Аязу Шабутдинову до шести лет колонии общего режима. Ему вменяли в вину 113 эпизодов мошенничества. В октябре 2025 года Пресненский районный суд Москвы назначил фигуранту семь лет.

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Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Аяз Шабутдинов

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

В жалобе на приговор адвокат Аяза Шабутдинова Калой Ахильгов указывал, что его клиент возместил ущерб большинству потерпевших, на попечении у него находится семья, в том числе малолетние дети, ранее он судим не был, в СИЗО характеризуется положительно, вину он признал.

Ранее, выступая на процессе по своему уголовному делу, Аяз Шабутдинов заявил, что «пришел в предпринимательство с искренним желанием помочь людям, научить их зарабатывать и раскрыть их возможности». Он добавил, что признает свою ошибку и хочет ее исправить.

По версии следствия, блогер продавал образовательные курсы по созданию доходного бизнеса, однако клиенты не получали обещанного результата. Стоимость курсов составляла от 150 тыс. до 350 тыс. руб. Общий ущерб по делу превысил 57 млн руб.

Ефим Брянцев