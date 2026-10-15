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Выпуск газеты №191«Ъ» Газета
ЧерноземьеФото

Дом с ожившей историей

Что можно увидеть в воронежском Доме Гарденина после реставрации
Осенью 2026 года после реставрации в Воронеже открылось музейное пространство «Дом Гарденина», вошедшее в состав комплекса «Петровский остров». Экспозиция «Воронеж славных дел» рассказывает о городе-крепости, строительстве флота, Петре I и купеческих династиях. Здесь исторические портреты разговаривают, механические куклы разыгрывают урок этикета, а музейные залы переносят зрителя с корабельной верфи в купеческую гостиную. Восстановленный дом и его экспозиция — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»
В Доме Гарденина исторические портреты разговаривают со зрителями. Федора Апраксина, сподвижника Петра I и одного из организаторов строительства флота, озвучил воронежский искусствовед Бронислав Табачников
1/201/20

В Доме Гарденина исторические портреты разговаривают со зрителями. Федора Апраксина, сподвижника Петра I и одного из организаторов строительства флота, озвучил воронежский искусствовед Бронислав Табачников

Егор Снетков / Коммерсантъ

Сохранившийся Дом Гарденина музей датируют концом 1760-х — началом 1770-х годов. Распространенную датировку 1730-ми связывают с другим, более ранним домом семьи по соседству
2/202/20

Сохранившийся Дом Гарденина музей датируют концом 1760-х — началом 1770-х годов. Распространенную датировку 1730-ми связывают с другим, более ранним домом семьи по соседству

Егор Снетков / Коммерсантъ

Экспозицию «Воронеж славных дел» создало воронежское агентство «За_Природу». По данным агентства, работа заняла пять лет — от концепции до монтажа. На фото — директор агентства и руководитель проекта Виктор Емельянов
3/203/20

Экспозицию «Воронеж славных дел» создало воронежское агентство «За_Природу». По данным агентства, работа заняла пять лет — от концепции до монтажа. На фото — директор агентства и руководитель проекта Виктор Емельянов

Егор Снетков / Коммерсантъ

Музейный рассказ начинается с Воронежа-крепости, основанного в 1586 году для защиты южных рубежей государства. Устройство старого города можно рассмотреть на макете
4/204/20

Музейный рассказ начинается с Воронежа-крепости, основанного в 1586 году для защиты южных рубежей государства. Устройство старого города можно рассмотреть на макете

Егор Снетков / Коммерсантъ

Жителей крепости представляют фигуры городового казака и его супруги. Их создал художник-постановщик Воронежского театра кукол Александр Ечеин
5/205/20

Жителей крепости представляют фигуры городового казака и его супруги. Их создал художник-постановщик Воронежского театра кукол Александр Ечеин

Егор Снетков / Коммерсантъ

Путь Петра I в Воронеж превратили в мультимедийную сцену: на стене начинается метель, сквозь которую появляются всадники. Проекция помогает представить зимнюю дорогу государя
6/206/20

Путь Петра I в Воронеж превратили в мультимедийную сцену: на стене начинается метель, сквозь которую появляются всадники. Проекция помогает представить зимнюю дорогу государя

Егор Снетков / Коммерсантъ

Во время первых приездов в Воронеж Петр I останавливался у подьячего. В музее воссоздали обстановку избы, где государь жил и занимался подготовкой Азовского похода
7/207/20

Во время первых приездов в Воронеж Петр I останавливался у подьячего. В музее воссоздали обстановку избы, где государь жил и занимался подготовкой Азовского похода

Егор Снетков / Коммерсантъ

Карты и рукописи дополняют воссозданную обстановку жилища подьячего, где останавливался Петр I. Здесь рассказ о государе сосредоточен на его работе во время подготовки Азовского похода
8/208/20

Карты и рукописи дополняют воссозданную обстановку жилища подьячего, где останавливался Петр I. Здесь рассказ о государе сосредоточен на его работе во время подготовки Азовского похода

Егор Снетков / Коммерсантъ

В старинном шкафу разыгрывается урок хороших манер: механическая кукла купца читает дочери «Юности честное зерцало». Автоматоны знакомят с правилами поведения петровского времени
9/209/20

В старинном шкафу разыгрывается урок хороших манер: механическая кукла купца читает дочери «Юности честное зерцало». Автоматоны знакомят с правилами поведения петровского времени

Егор Снетков / Коммерсантъ

Рядом с материалами о святителе Митрофане выставлены отреставрированные резные врата. Их предположительно связывают со старым Благовещенским собором и датируют рубежом XVIII–XIX веков
10/2010/20

Рядом с материалами о святителе Митрофане выставлены отреставрированные резные врата. Их предположительно связывают со старым Благовещенским собором и датируют рубежом XVIII–XIX веков

Егор Снетков / Коммерсантъ

Настройка механического театра: его декорации воспроизводят исторический вид Воронежа по гравюре голландского путешественника Корнелия де Бруина, посетившего город в 1703 году
11/2011/20

Настройка механического театра: его декорации воспроизводят исторический вид Воронежа по гравюре голландского путешественника Корнелия де Бруина, посетившего город в 1703 году

Егор Снетков / Коммерсантъ

Маршрут Великого посольства можно проследить на интерактивной карте, передвигая фигурку Петра I. Европейское путешествие знакомило государя с кораблестроением и технологиями, которые он стремился перенести в Россию
12/2012/20

Маршрут Великого посольства можно проследить на интерактивной карте, передвигая фигурку Петра I. Европейское путешествие знакомило государя с кораблестроением и технологиями, которые он стремился перенести в Россию

Егор Снетков / Коммерсантъ

Модель фрегата «Петр и Павел» напоминает об учебе государя в Голландии: в Амстердаме Петр I сам участвовал в строительстве этого корабля
13/2013/20

Модель фрегата «Петр и Павел» напоминает об учебе государя в Голландии: в Амстердаме Петр I сам участвовал в строительстве этого корабля

Егор Снетков / Коммерсантъ

Антикварный токарный станок представляет одно из увлечений Петра I. Государь сам работал за подобными станками — токарное дело было его любимым ремеслом
14/2014/20

Антикварный токарный станок представляет одно из увлечений Петра I. Государь сам работал за подобными станками — токарное дело было его любимым ремеслом

Егор Снетков / Коммерсантъ

В зале Великого посольства собрали объемный натюрморт по мотивам голландской живописи. Цветы, плоды и морская раковина словно перенесены с полотна на настоящий стол
15/2015/20

В зале Великого посольства собрали объемный натюрморт по мотивам голландской живописи. Цветы, плоды и морская раковина словно перенесены с полотна на настоящий стол

Егор Снетков / Коммерсантъ

Для экспозиции художник Евгений Кравцов написал копии исторических портретов. Подлинные произведения и музейные предметы предоставили Воронежский художественный музей имени Крамского и областной краеведческий музей
16/2016/20

Для экспозиции художник Евгений Кравцов написал копии исторических портретов. Подлинные произведения и музейные предметы предоставили Воронежский художественный музей имени Крамского и областной краеведческий музей

Егор Снетков / Коммерсантъ

Инсталляция «520 дней Петра в Воронеже» объединяет эпизоды пребывания государя в городе. Исторические события сменяют друг друга на экране, оформленном как картина с часами
17/2017/20

Инсталляция «520 дней Петра в Воронеже» объединяет эпизоды пребывания государя в городе. Исторические события сменяют друг друга на экране, оформленном как картина с часами

Егор Снетков / Коммерсантъ

От истории государя экспозиция переходит к воронежским предпринимателям
18/2018/20

От истории государя экспозиция переходит к воронежским предпринимателям

Егор Снетков / Коммерсантъ

Заключительный зал посвящен Гардениным и Тулиновым — купеческим династиям, связанным с суконным производством
19/2019/20

Заключительный зал посвящен Гардениным и Тулиновым — купеческим династиям, связанным с суконным производством

Егор Снетков / Коммерсантъ

У самого дома была долгая жизнь до музея: в нем размещались больница, воспитательный дом и богадельня, позднее — коммунальные квартиры. Жилым здание оставалось до 2015 года. Реставрация, начавшаяся в 2023 году, позволила приспособить здание под музей
20/2020/20

У самого дома была долгая жизнь до музея: в нем размещались больница, воспитательный дом и богадельня, позднее — коммунальные квартиры. Жилым здание оставалось до 2015 года. Реставрация, начавшаяся в 2023 году, позволила приспособить здание под музей

Егор Снетков / Коммерсантъ