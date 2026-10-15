Дом с ожившей историей

Осенью 2026 года после реставрации в Воронеже открылось музейное пространство «Дом Гарденина», вошедшее в состав комплекса «Петровский остров». Экспозиция «Воронеж славных дел» рассказывает о городе-крепости, строительстве флота, Петре I и купеческих династиях. Здесь исторические портреты разговаривают, механические куклы разыгрывают урок этикета, а музейные залы переносят зрителя с корабельной верфи в купеческую гостиную. Восстановленный дом и его экспозиция — в фотогалерее «Ъ-Черноземье»