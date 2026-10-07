Сегодня исполняется 74 года президенту России Владимиру Путину

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Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Его поздравляет медсестра 1220-го мотострелкового полка 3-й мотострелковой дивизии, депутат Государственной думы, Герой России Людмила Болилая:

— Дорогой, уважаемый Владимир Владимирович! От всей души, с теплом и искренней благодарностью поздравляю Вас с днем рождения! Вы — человек, рядом с которым чувствуешь опору. Сильный, надежный, уверенный. За Вашей сдержанностью — огромная внутренняя сила, а за каждым решением — сердце, которое болит за всех нас. Спасибо Вам за это. За Ваш труд, за Ваше терпение, за то, что Вы каждый день несете на своих плечах то, что трудно даже вообразить. Вы принимаете решения, от которых зависит так много: судьба нашей страны, жизни моих родных, миллионы людей, мир на нашей земле. Это колоссальная ответственность. И мне, военному медику, это так понятно и близко. Я знаю, что значит, когда от одного верного решения, от твердой руки и уверенного сердца зависит самое дорогое — жизнь человека. Как же непросто Вам, и как же важно, чтобы рядом были те, кто верит и поддерживает. А мы — рядом. Искренне, всем сердцем. Мы Вам верим и очень Вами дорожим. За Вами — и в огонь, и в воду. С Вами мы обязательно победим. С днем рождения!

Поздравления передает председатель Союза театральных деятелей РФ, народный артист РФ Владимир Машков:

— Уважаемый Владимир Владимирович! От всего российского театрального общества поздравляю Вас с днем рождения! В этом году наша творческая организация отмечает свое 150-летие. Ваше внимание к этой значимой для нас дате сделало празднование юбилея масштабным и незабываемым. Миллионы людей могут сегодня прикоснуться к театральному искусству. Искусству, которое хранит и передает наши смыслы и ценности, объединяет поколения и народы России. Каждое Ваше решение определяет путь всей страны. Слово «путь» даже символично звучит в Вашей фамилии. Вы берете на себя колоссальную ответственность, проявляете уникальную способность видеть дальше всех и при этом слышать каждого. Именно так Вы заслужили доверие людей, которое невозможно разрушить. Желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и сил для решения самых сложных задач и достижения самых высоких целей! Побед во всем, с глубоким уважением, Владимир Машков.

Сегодня исполняется 41 год генеральному директору госкорпорации «Роскосмос» Дмитрию Баканову

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Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Дмитрий Баканов

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Его поздравляет председатель правления АНО «Центр беспилотных систем и технологий» Андрей Безруков:

— Уважаемый Дмитрий Владимирович! Поздравляю Вас с днем рождения! Ваш вклад в укрепление технологического лидерства России сложно переоценить. Масштаб задач, стоящих перед российской космической отраслью, требует стратегического мышления, ответственности и способности превращать идеи в выдающиеся результаты. Уверен, что Ваши инициативы и дальше будут задавать высокий темп развитию ключевых технологических направлений в нашей стране. Желаю Вам энергии, профессиональных успехов и реализации самых амбициозных проектов. Пусть Ваши знания, опыт и целеустремленность и дальше служат развитию отечественных технологий и укреплению технологического суверенитета России. Крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»