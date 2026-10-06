Криптоферма пристроилась к омской ТЭЦ

В Омске рассмотрели дело преступной группы, организовавшей незаконный майнинг криптовалюты за счет ТЭЦ-4. За два с небольшим года, что действовала нелегальная криптоферма, потери энергетиков составили 12,3 млн руб. Обвиняемым суд назначил от четырех до пяти лет колонии, максимальный срок получил заместитель директора по эксплуатации ТЭЦ-4, который обеспечивал бесперебойную подачу энергии и сокрытие хищений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рассмотрение дела о незаконном майнинге в Омске завершилось обвинительным приговором

Фото: Омский областной суд Рассмотрение дела о незаконном майнинге в Омске завершилось обвинительным приговором

Фото: Омский областной суд

В Омске 6 октября вынесли приговор по делу о хищении с ТЭЦ-4 (входит в АО «ТГК-11») электроэнергии для майнинга криптовалюты. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, Максима Бондарева, отца и сына Александров Гаусов признали виновными по ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием) и ч. 3 ст. 204 (коммерческий подкуп), назначив по четыре года лишения свободы со штрафом в размере 2,65 млн руб. Пять лет заключения со штрафом 5,25 млн руб. получил Игорь Суворов — бывший заместитель директора по эксплуатации ТЭЦ-4. После оглашения приговора всех четверых взяли под стражу в зале суда. Срок они будут отбывать в колонии общего режима.

Как рассказали в управлении Следственного комитета России по Омской области, в апреле 2024 года правоохранители обнаружили рядом с ТЭЦ-4 крупную криптоферму, работавшую в круглосуточном режиме. Из двух вагончиков-бытовок были выведены силовые кабели, подключенные к подстанции ТЭЦ в обход приборов учета.

Следователи завели уголовное дело, изъяли компьютеры, сетевые маршрутизаторы, роутеры, вентиляторы, кабели, автоматические выключатели, трансформаторы тока. Всего они насчитали более 180 единиц майнингового оборудования.

Расследование установило, что криптоферма заработала еще в феврале 2022 года и за два с небольшим года потребила электроэнергию в объеме свыше 3,7 млн кВт•ч, что нанесло ТГК-11 ущерб на 12,3 млн руб.

Организаторов теневого бизнеса установили. По версии следствия, одну из ключевых ролей в криминальной схеме играл Игорь Суворов. Он обеспечивал бесперебойную подачу энергии и сокрытие хищений, за что ежемесячно получал на банковскую карту от 15 тыс. до 35 тыс. руб. (всего ему заплатили 525 тыс. руб.). Для возмещения ущерба силовики добились ареста имущества обвиняемых стоимостью свыше 13 млн руб. (автомобили, грузовые прицепы, земельные участки и гаджеты).

Всего в преступную группу входили пять человек. Андрея Долгих, единственного из них, кто признал вину и заключил соглашение о сотрудничестве, судили отдельно. В марте 2026 года он получил условный срок.

Константин Воронов