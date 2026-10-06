Члена АдГ впервые избрали главой регионального парламента Германии

В Германии спикером парламента земли Саксония-Анхальт избран член партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тобиас Рауш. Как сообщает Euronews, это первый случай с 1945 года, когда крайне правая партия получила такой пост в стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тобиас Рауш

Фото: Ronny Hartmann / Reuters Тобиас Рауш

Фото: Ronny Hartmann / Reuters

Депутаты регионального парламента Саксонии-Анхальт собрались на заседание впервые после победы АдГ на сентябрьских выборах. В ходе голосования по кандидатуре Тобиаса Рауша 48 депутатов поддержали его, а 29 высказались против.

АдГ одержала победу на выборах в земельный парламент 6 сентября, набрав 43,8% голосов, и теперь располагает 39 из 83 депутатских мандатов. Будучи крупнейшей парламентской фракцией, партия получила право выдвинуть кандидатуру на пост председателя парламента.

Председатель ведет пленарные заседания и заседания совета старейшин, а также руководит парламентским аппаратом. Политолог Николас Шпон заявил журналу Focus, что полномочия председателя касаются «прежде всего процедурных вопросов и компетенций, связанных с регламентом работы парламента».

Политолог отмечает, что пока неясно, как именно спикер от партии АдГ будет исполнять свои обязанности. Сам Тобиас Рауш так охарактеризовал свой политический стиль: «Я не сторонник жесткой линии, я прагматик», приводит его слова агентство DPA. Он также заявил, что намерен «по мере возможности учитывать интересы всех сторон».

Евгений Хвостик