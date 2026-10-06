На Дону вынесли приговор по делу о получении взятки налоговиками

В Ростове-на-Дону вынесли обвинительный приговор участнику группы сотрудников налоговых органов, которую обвиняли в получении взятки (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 3 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает УФСБ России по Ростовской области.

По данным оперативников, два бывших и один действующий сотрудник налоговой службы склонили директора коммерческой организации к передаче 10 млн руб. за снижение налоговых платежей с 52 млн до 15 млн руб. Участников группы задержали при передаче денег.

Одним из осужденных стал бывший сотрудник налоговой службы Анатолий Однолько. В июне Советский районный суд Ростова-на-Дону приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима и штрафу в 14 млн руб. Апелляция оставила решение без изменений, приговор вступил в законную силу.

Ранее еще один участник группы, который на момент совершения преступления являлся действующим сотрудником налоговой службы, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. В 2025 году он был осужден в особом порядке к четырем годам колонии строгого режима.

Как сообщил «Ъ-Ростов» источник в правоохранительных органах, третий фигурант, который на момент совершения преступления также был связан с налоговой службой, до рассмотрения дела судом заключил контракт и отправился на военную службу в зоне проведения специальной военной операции. В отношении него приговор не выносился.

Константин Соловьев