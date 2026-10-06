Мосгорсуд сократил срок основателю «Лайк Центра» из Ижевска Аязу Шабутдинову

Мосгорсуд сократил на год срок бизнес-тренеру, создателю кофейной сети Coffee Like в Ижевске Аязу Шабутдинову, осужденному за мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ) с образовательными курсами. Суд учел добровольное возмещение ущерба и назначил ему шесть лет колонии общего режима, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Защита Шабутдинова просила смягчить наказание, ссылаясь на признание вины, содействие следствию, положительные характеристики и компенсацию потерпевшим. По словам адвоката, Шабутдинов уже рассчитался с 76 из 113 потерпевших. Сам осужденный заявил, что раскаялся и почти полностью компенсировал потери тем, кто согласился принять выплаты.

Один из адвокатов потерпевших, напротив, просил признать назначенное наказание слишком мягким. Потерпевшая Наталья Калистратова также просила пересмотреть решение по гражданским искам и взыскать с Шабутдинова 2 млн руб. компенсации морального вреда и упущенную выгоду. Суд эти требования отклонил. Прокурор просила оставить приговор первой инстанции без изменений.

В октябре 2025 года Пресненский райсуд Москвы признал Шабутдинова виновным в 113 эпизодах мошенничества и приговорил к семи годам колонии общего режима, а также штрафу 5 млн руб. По версии следствия, он продавал курсы по созданию доходного бизнеса стоимостью от 150 тыс. до 350 тыс. руб., однако клиенты не получали обещанного результата. Общий ущерб по делу превысил 57 млн руб. По последним данным, его предполагаемый соучастник, экс-депутат гордумы Ижевска Василий Алексеев, объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Аяз Шабутдинов известен как бизнес-коуч и блогер с 2 млн подписчиков. Он родился в Ижевске в 1991 году, в возрасте четырех лет с родителями переехал в поселок Куеда (Пермский край). В 2014 году окончил Удмуртский госуниверситет. В Ижевске он запустил несколько бизнесов, в частности сеть кофеен Coffee Like, которую позднее продал и сконцентрировался на развитии бизнес-курсов «Лайк Центра».