Основателю «Лайк Центра» из Ижевска Аязу Шабутдинову дали семь лет колонии

Бизнес-тренер, создатель кофейной сети Coffee Like в Ижевске Аяз Шабутдинов получил семь лет лишения свободы в колонии общего режима. Пресненский райсуд Москвы признал его виновным в 113 эпизодах мошенничества (ст. 159 УК). Это произошло сегодня, 31 октября, передает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Следствие установило, что Аяз Шабутдинов продавал образовательные курсы, включая тренинги и вебинары, по созданию доходного бизнеса, однако клиенты не получали обещанного результата. Стоимость курсов — от 150 до 350 тыс. руб. Общий ущерб по делу превысил 57 млн руб.

Гособвинение запрашивало для бизнесмена восемь лет лишения свободы. Блогер признал свою вину и возместил ущерб 64 из 113 пострадавших. Помимо срока господину Шабутдинову назначили штраф 5 млн руб.

Напомним, Аяз Шабутдинов был задержан 3 ноября 2023 года. Его предполагаемый соучастник, экс-депутат гордумы Ижевска Василий Алексеев, объявлен в международный розыск и заочно арестован.

Аяз Шабутдинов известен как бизнес-коуч и блогер с 2 млн подписчиков. Он родился в Ижевске в 1991 году, в возрасте четырех лет с родителями переехал в поселок Куеда (Пермский край). В 2014 году окончил Удмуртский госуниверситет. В Ижевске он запустил несколько бизнесов, в частности сеть кофеен Coffee Like, которую позднее продал и сконцентрировался на развитии бизнес-курсов «Лайк Центра».