Путин: Россия к 2030 году сможет обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы

России для развития электротранспорта необходимы собственные современные источники накопления энергии. Страна будет наращивать и совершенствовать производство отечественных аккумуляторных батарей. Об этом заявил президент Владимир Путин на открытии в Москве первого комплекса в кластере производства электробатарей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В 2030 году Россия сможет «обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы», пообещал президент. «Важно сформировать нормативную базу, содержащую единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).

Президент также указал на важность повышения локализации производства. Так как «речь идет о сквозной цепочке с преимущественным использованием российского сырья», нужно активнее осваивать месторождения необходимых ресурсов, добавил он.