Путин: Россия к 2030 году сможет обеспечить внутренний спрос на аккумуляторы
России для развития электротранспорта необходимы собственные современные источники накопления энергии. Страна будет наращивать и совершенствовать производство отечественных аккумуляторных батарей. Об этом заявил президент Владимир Путин на открытии в Москве первого комплекса в кластере производства электробатарей.
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
В 2030 году Россия сможет «обеспечивать большую часть внутреннего спроса на аккумуляторы», пообещал президент. «Важно сформировать нормативную базу, содержащую единые требования к качеству, безопасности и жизненному циклу систем накопления энергии», — отметил он (цитата по «РИА Новости»).
Президент также указал на важность повышения локализации производства. Так как «речь идет о сквозной цепочке с преимущественным использованием российского сырья», нужно активнее осваивать месторождения необходимых ресурсов, добавил он.
Наращивание выпуска аккумуляторов в России опирается на два проекта «Росатома» по строительству гигафабрик в Калининградской области и Новой Москве. Их общий проектный объем производства составляет до 100 тысяч батарей в год. Для калининградской гигафабрики в декабре 2022 года заявлялась мощность до 12 ГВт·ч в год к 2030 году, при этом первая очередь должна была составить 4 ГВт·ч в год.
Производство полного цикла ограничено отсутствием в России ключевых компонентов нужного качества, таких как катоды, аноды, электролиты и сепараторы, которые в основном поставляются из-за рубежа. Для получения государственной поддержки и доступа к госзакупкам производителям электромобилей потребуется локализовать производство батарей и электродвигателей либо найти российских поставщиков. Это означает, что расширение мощностей должно сопровождаться созданием собственной компонентной базы.