В Москве 6 октября изменится режим работы выходов на станции «Деловой центр»

До конца дня 6 октября режим работы выходов станции «Деловой центр» Филевской и Рублево-Архангельской линий московского метро будет изменен. Это связано с проведением массовых мероприятий, сообщает пресс-служба столичного дептранса.

Начиная с 15:30 выходы № 4 и 5 будут работать только на вход. Для выхода со станции пассажирам рекомендуют воспользоваться выходами № 1, 2 и 3. Ограничения продлятся до 22:00.

«Просим вас соблюдать требования сотрудников Московского метрополитена»,— отмечается в сообщении департамента. Горожан и гостей столицы также попросили планировать поездки заранее.