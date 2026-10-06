Минэкологии подало иск к «Строительная фирма – 15 БНЗС» на 105 млн рублей

Министерство природопользования и экологии Башкирии направило в арбитражный суд республики иск о взыскании с уфимского ООО «Строительная фирма – 15 БНЗС» более 105 млн руб. Согласно данным картотеки дел арбитражных судов, заявление было зарегистрировано 6 октября. Суть исковых требований неизвестна.

ООО «Строительная фирма – 15 БНЗС», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в сентябре 2010 года. Уставный капитал – 30 тыс. руб. Владелец компании – Альфат Хасанов. В 2025 году выручка ООО составила 350,3 млн руб., чистая прибыль – 1,2 млн руб. В этом году компания заключила пять госконтрактов на общую сумму 606 млн руб.

Олег Вахитов