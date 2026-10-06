В парламенте Армении подрались депутаты оппозиции и правящей партии
В парламенте Армении произошла драка между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и оппозиционных фракций. Из-за этого спикер парламента Рубен Рубинян объявил перерыв в заседании.
Депутат от оппозиционной партии «Сильная Армения» Эдгар Казарян выступал с трибуны с критикой, когда спикер парламента отключил ему микрофон, поскольку его высказывания «не относятся к повестке». Затем Казарян вновь потребовал дать ему выступить, раскритиковал Рубиняна за растрату государственных средств. Микрофон снова отключили, а между депутатами от правящей и оппозиционной партий началась потасовка.
Сегодня поводом для разногласий депутатов стал вопрос о создании следственной комиссии по делам Армянской апостольской церкви. Соответствующий проект на голосование вынесла правящая партия, но «Сильная Армения» посчитала его неконституционным. В итоге оппозиция отказалась поддерживать создание комиссии.
Комиссия рассматривается властями как инструмент проверки положения Армянской апостольской церкви и ее отношений с государством: Никол Пашинян связывал ее создание с недопущением «государства в государстве». В опубликованном 24 сентября докладе правительства среди претензий к руководству церкви названы нарушение католикосом обета безбрачия, финансовая непрозрачность, нецелевое использование имущества и клановое управление.
Политический вес инициативы связан с ролью церкви внутри страны. В феврале 2026 года ее характеризовали как фактически единственный независимый от властей институт с исторически высоким доверием общества; церковь неоднократно критиковала премьера и его правительство. Отношения обострились еще в 2020 году, когда духовенство поддержало оппозиционные силы, обвинявшие Никола Пашиняна в потере контроля над Карабахом, поэтому спор о комиссии затрагивает не только порядок парламентского расследования, но и границы влияния власти и церкви.