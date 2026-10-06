В парламенте Армении подрались депутаты оппозиции и правящей партии

В парламенте Армении произошла драка между депутатами правящей партии «Гражданский договор» и оппозиционных фракций. Из-за этого спикер парламента Рубен Рубинян объявил перерыв в заседании.

Депутат от оппозиционной партии «Сильная Армения» Эдгар Казарян выступал с трибуны с критикой, когда спикер парламента отключил ему микрофон, поскольку его высказывания «не относятся к повестке». Затем Казарян вновь потребовал дать ему выступить, раскритиковал Рубиняна за растрату государственных средств. Микрофон снова отключили, а между депутатами от правящей и оппозиционной партий началась потасовка.

Сегодня поводом для разногласий депутатов стал вопрос о создании следственной комиссии по делам Армянской апостольской церкви. Соответствующий проект на голосование вынесла правящая партия, но «Сильная Армения» посчитала его неконституционным. В итоге оппозиция отказалась поддерживать создание комиссии.

Лусине Баласян