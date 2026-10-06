Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл турнир в Токио

Третья ракетка мира Карлос Алькарас одержал победу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Токио. В финале испанец обыграл чеха Иржи Легечку, занимающего 19-е место в мировом рейтинге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Manami Yamada / Reuters Фото: Manami Yamada / Reuters

Спортсмены провели на корте 1 час 37 минут. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Алькарас в пятый раз в карьере обыграл Легечку.

23-летний испанец завоевал третий титул в сезоне. В январе он выиграл Australian Open, через месяц стал победителем турнира категории 500 в Дохе. С апреля до конца лета Карлос Алькарас не выходил на корт из-за травмы запястья. Всего на счету теннисиста 27 титулов ATP в одиночном разряде. Также он является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года.

Общий призовой фонд турнира в Токио превысил $2,3 млн. Чемпион заработал $437,95 тыс., финалист — $235,68 тыс.

Арнольд Кабанов