Испанский теннисист Карлос Алькарас выиграл турнир в Токио
Третья ракетка мира Карлос Алькарас одержал победу в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Токио. В финале испанец обыграл чеха Иржи Легечку, занимающего 19-е место в мировом рейтинге.
Фото: Manami Yamada / Reuters
Спортсмены провели на корте 1 час 37 минут. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:4), 6:4. Алькарас в пятый раз в карьере обыграл Легечку.
23-летний испанец завоевал третий титул в сезоне. В январе он выиграл Australian Open, через месяц стал победителем турнира категории 500 в Дохе. С апреля до конца лета Карлос Алькарас не выходил на корт из-за травмы запястья. Всего на счету теннисиста 27 титулов ATP в одиночном разряде. Также он является серебряным призером Олимпийских игр 2024 года.
Общий призовой фонд турнира в Токио превысил $2,3 млн. Чемпион заработал $437,95 тыс., финалист — $235,68 тыс.
Победа в Токио стала продолжением возвращения Карлоса Алькараса после четырех с половиной месяцев лечения сложной травмы правого запястья. На US Open он провел свой первый матч после перерыва, а затем дошел до титула в Токио, что подтверждает устойчивость его возвращения после травмы.
После US Open Алькарас занимал четвертое место в гонке ATP с 4050 очками. Ранее, в мае 2026 года, его длительный простой давал Яннику Синнеру существенное преимущество в борьбе за первое место по итогам сезона: у итальянца было 5900 очков, набранных с начала года, против 3650 у испанца.