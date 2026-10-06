Часть Евпатории осталась без света

Часть Евпатории осталась без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

По словам специалистов, в курортном городе обесточены 25 улиц и 12 переулков. Аварийно-ремонтные бригады занимаются ликвидацией технологического нарушения. Подачу электроэнергии обещают восстановить ближе к вечеру.

На прошлой неделе в Ленинском районе Крыма погиб от удара током электромонтер. СКР по Крыму и Севастополю возбудил уголовное дело против мастера участка, который, по версии следствия, отправил своих работников ремонтировать опоры, не проверив отсутствие напряжения.

Александр Дремлюгин, Симферополь