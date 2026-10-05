На Дону с июля 2027 года коммунальные платежи могут вырасти на 11,9%

В Ростовской области предложено установить предельный индекс изменения размера платы граждан за коммунальные услуги на уровне 11,9% с 1 июля 2027 года. С 1 января по 30 июня 2027 года предлагается сохранить действующий размер платежей — индекс составит 0%. Соответствующая информация размещена на сайте регионального правительства.

Предложения по индексам на 2027 год опубликованы в соответствии с правилами формирования индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги. Окончательные значения должны применяться в среднем по Ростовской области.

Предельные индексы ограничивают рост совокупной платы граждан за коммунальные услуги. При этом фактическое увеличение платежа конкретного потребителя может зависеть от объема потребления и других параметров начислений.

В случае превышения установленного предельного индекса жители могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию Ростовской области, приложив платежные документы. Проверка проводится исходя из фактического размера платы за коммунальные услуги, указанного в счетах.

Наталья Белоштейн