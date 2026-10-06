«Ростелеком» запустил трансъевразийскую волоконно-оптическую линию TEA NEXT
«Ростелеком» завершил строительство трансъевразийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) TEA NEXT, рассказали “Ъ” в компании. Линия соединила западную и восточную части страны, а также протянулась до границы с Монголией и Китаем. Строительство велось с 2020 года, и линия стала крупнейшим инфраструктурным проектом в истории российского телекома. Сумма капитальных вложений составила 17,6 млрд руб.
Запуск состоялся на форуме «Цифровые решения-2026»: в присутствии председателя правительства России Михаила Мишустина его произвел президент «Ростелекома» Михаил Осеевский.
Емкость новой ВОЛС составляет 96 темных волокон, при строительстве новой линии применялся кабель с новейшими оптическими волокнами типа G.654. Максимальный объем данных, которые можно передать по новому кабелю, составляет до 384 Тб/с, 768 Тб/с или более 1 Пб/с в зависимости от используемой технологии DWDM.
TEA NEXT создавалась как инфраструктура для передачи интернет-трафика между Европой и Азией через Россию. В 2024 году «Ростелеком» планировал сдавать ее волоконно-оптические ресурсы в аренду операторам связи, чтобы они могли организовывать собственные магистральные сети.
Маршрут линии рассчитан на работу внутри российской сети, имея привязки к крупнейшим городам, а ее восточная часть — выходы к границам с Монголией и Китаем. Таким образом, практическая ценность проекта связана с предоставлением операторам готовой инфраструктуры для региональных сетей и международного транзита.