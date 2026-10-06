Кубань с начала года приняла 14,4 млн туристов

С 1 января по 1 октября 2026 года Краснодарский край посетили 14,4 млн туристов, без учета однодневных посетителей. Численность экскурсантов составила 5,9 млн человек, сообщили «Ъ-Кубань» в краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия.

К аналогичному периоду 2025 года есть небольшое снижение, однако итоговые данные будут озвучены по итогам года. По прогнозу, регион планирует выйти на показатели прошлого года и принять не менее 18 млн туристов.

В сентябре 2026 года Краснодарский край посетили 2,1 млн туристов — на уровне прошлого года. Еще 717 тыс. человек приехали как однодневные посетители. Наибольший рост показала Анапа: более 465 тыс. туристов, что в 2,7 раза больше, чем в сентябре 2025 года (167 тыс.). Небольшой рост — порядка 5% — отмечен в Крымском, Лабинском, Мостовском и Северском районах.

С начала года по 1 октября Анапу посетили 2,6 млн туристов (+51% к 2025 году), однодневных экскурсантов — более 471 тыс. (+20%). Небольшой рост, в 2%, по числу туристов показали также Новороссийск и Приморско-Ахтарский район.

Средняя заполняемость средств размещения в сентябре составила 64%. На черноморском побережье — 67%, азовском — 27%, в степной зоне и предгорье — 54%.

В министерстве отмечают, что осенью в крае популярны альтернативные виды отдыха: гастрономический, экологический, научно-популярный, культурно-познавательный и особенно сельский туризм. На Кубани работают более сотни таких объектов — сыроварни, пасеки, улиточные и устричные фермы, чайные плантации, форелевые хозяйства. Энотуризм развивают более 35 виноделен, в основном в Новороссийске, Геленджике, Анапе, Темрюкском, Крымском и Северском районах.

Промышленный туризм охватывает более 130 предприятий. Для активного отдыха доступны свыше 360 туристских и более 320 экскурсионных маршрутов. В региональном реестре объектов турпоказа — более 800 точек притяжения, большая часть работает круглый год.

Событийный туризм также помогает расширять границы сезона: Краснодарский край входит в тройку лучших по его развитию, ежегодно проходит около 400 мероприятий. В сентябре 2026 года состоялось шесть значимых событий, включая фестиваль «Сезоны», агропромышленную выставку «Кубанская ярмарка», «Лоза и муза», мероприятие «Малая Родина — большая любовь», «Бард Экспедиция Быстрый старт», «Стереопикник».

Алина Зорина