Заболеваемость ОРВИ в Свердловской области снизилась на 4,7% за неделю

За семь дней в Свердловской области заркгистрировали 31,6 тыс. обращений с симптомами острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Показатель снизился на 4,7% по сравнению с предыдущей неделей, также это на 19,2% ниже среднего многолетнего уровня, сообщили в Роспотребнадзоре региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Большинство заболевших — 59,4% — составляют дети. Согласно анализу, основным возбудителем инфекции выступает сезонный риновирус.

Напомним, на прошлой неделе на Среднем Урале было зафиксировано 33,2 тыс. обращений с симптомами. На детей пришлось 65,6% всех случаев заболевания.

Ирина Пичурина