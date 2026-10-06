Оппозиция Армении отказалась поддержать создание комиссии по делам церкви

Парламентские фракции оппозиционных блоков «Сильная Армения» и «Армения» отказались участвовать в голосовании о создании следственной комиссии по делам церкви. Они также не станут включаться в работу вышеупомянутой комиссии, передает News.am.

Вопрос на голосование в парламенте вынесла правящая партия «Гражданский договор». Как утверждается, комиссия необходима для изучения кризиса в Армянской апостольской церкви и невыполнения ею своей «исключительной миссии в духовной жизни армянского народа». Глава фракции «Сильная Армения» Нарек Карапетян назвал этот проект антиконституционным.

По данным газеты «Жоховурд», комиссия, как предполагается, сможет запрашивать документы, сведения и другие материалы у государственных органов. В ее состав должны войти семь депутатов от «Гражданского договора» и 4 от оппозиции. Возглавит комиссию депутат от правящей партии Арман Егоян.

24 сентября правительство Армении опубликовало доклад о кризисе армянской церкви, в котором приводятся обоснования для отстранения католикоса всех армян Гарегина II. Среди них — нарушение католикосом обета безбрачия; финансовая непрозрачность церкви, нецелевое использование имущества, клановое управление.

Лусине Баласян