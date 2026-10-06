Конкурсное производство ввели на Кыштымском машиностроительном объединении

Арбитражный суд Челябинской области ввел в отношении АО «Кыштымское машиностроительное объединение» процедуру конкурсного производства в рамках дела о банкротстве компании. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Конкурсным управляющим утвержден член союза «Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Григорий Варшавский. Процедура займет полгода. Заявление о признании завода несостоятельным подало ПАО «МТС-банк» в июне 2024 года. Компания заявила о долге в размере более 121,5 млн руб. Впоследствии правопреемником МТС-банка стало ООО «Асто Консалтинг». Задолженность включили в третью очередь реестра требований кредиторов. В феврале этого года иск банка удовлетворили, в отношении предприятия ввели процедуру наблюдения.

Виталина Ярховска