Наследие прогнулось под долгами

В Челябинской области арбитражный суд признал АО «Кыштымское машиностроительное объединение» (КМО) банкротом и ввел процедуру наблюдения. Заявление о несостоятельности одного из старейших предприятий региона подало ПАО «МТС-банк» в июне 2024 года из-за долга 121 млн руб. Сегодня общая сумма требований кредиторов, среди которых банки и налоговые органы, превышает 1 млрд руб. Ранее движимое и недвижимое имущество АО «КМО» было арестовано в рамках обеспечительных мер. Сейчас по адресу компании работает ООО «Горные технологии», которое ведет аналогичную деятельность по производству горно-шахтного оборудования.



Арбитражный суд Челябинской области признал обоснованным заявление о признании банкротом АО «Кыштымское машиностроительное объединение». В отношении предприятия введена процедура наблюдения. Решение принято 10 февраля, сообщает пресс-служба суда.

Временным управляющим АО «Кыштымское машиностроительное объединение» утверждена Маргарита Воропай. Результаты процедуры наблюдения обсудят на заседании 15 июня 2026 года.

«Кыштымское машиностроительное объединение» признали банкротом по заявлению ПАО «МТС-банк», поступившему в суд в июне 2024 года. Компания заявила о долге в размере более 121,4 млн руб. Впоследствии правопреемником МТС-банка стало ООО «Асто Консалтинг». Задолженность включили в третью очередь реестра требований кредиторов.

В октябре 2025 года в рамках дела о банкротстве КМО по заявлению «Асто Консалтинг» Арбитражный суд Челябинской области принял обеспечительные меры и арестовал движимое и недвижимое имущество предприятия. Ограничения действуют до вступления в законную силу решения о признании «Кыштымского машиностроительного объединения» банкротом.

В ходатайстве кредитор также просил арестовать готовую продукцию и средства на расчетных счетах предприятия. Но эти требования Арбитражный суд Челябинской области отклонил. Согласно документам, такие обеспечительные меры могли бы нанести существенный ущерб предприятию. «В то же время наложение ареста на денежные средства должника является чрезмерным. С учетом осуществляемой должником хозяйственной деятельности арест средств может привести к прекращению деятельности»,— говорилось в определении суда.

В рамках дела о банкротстве КМО приняты к рассмотрению заявления еще нескольких кредиторов: ПАО «Акционерный коммерческий банк „Абсолют банк“» с требованием на сумму 470,7 млн руб., ПАО «Банк Уралсиб» — 190,1 млн руб., АО «Юникредит банк» — 47,1 млн руб., ООО «Транспорт девелопмент групп» — 11,2 млн руб. В январе этого года в дело вступила Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №4 по Республике Башкортостан, которая просит включить в реестр требований к КМО 321 млн руб. Решения по всем этим заявлениям пока не приняты.

АО «Кыштымское машиностроительное объединение» зарегистрировано в 2002 году. До этого оно работало под другим юридическим именем — ОАО «Кыштымский машиностроительный завод». Предприятие является одним из старейших в Челябинской области. Кыштымский железоделательный завод основан Никитой Демидовым в 1757 году. Сегодня предприятие занимается производством бурового горно-шахтного оборудования и инструментов. Генеральным директором АО «КМО» является Наталья Кузнецова. По данным «СПАРК-Интерфакс» на 2012 год, АО «КМО» входило в состав московской группы компаний «Камекс». На сегодняшний день информация об учредителях отсутствует.

С 2023 года по адресу АО «КМО» работает ООО «Горные технологии». На сайте этой компании указано, что «Кыштымское машиностроительное объединение» было преобразовано в «Горные технологии». Основным видом деятельности организации обозначена механическая обработка металлических изделий. На официальном сайте компании указано, что она является производителем горно-шахтного оборудования и бурового инструмента, а само предприятие также основано в 1757 году. Генеральный директор и владелец 100% уставного капитала организации — Сергей Рубцов.

В 2024 году АО «КМО» получило выручку в размере 369,3 млн руб. и почти 305 млн руб. чистого убытка. У ООО «Горные технологии» за тот же период выручка составила 152,8 млн руб., а чистая прибыль — 22,1 млн руб.

Корреспондент «Ъ-Южный Урал» отправил запросы в адрес АО «КМО» и ООО «Горные технологии» с просьбой прокомментировать дальнейшую судьбу предприятия и работников. На момент написания материала ответ не поступил. По контактам, размещенным в открытых источниках, никто не отвечает.

Ольга Воробьева