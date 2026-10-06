Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: sotheby's Фото: sotheby's

Иногда дизайнерские столовые приборы ругают за то, что ими неудобно есть. Но есть и такие, которые специально создают именно такими. Как и в современном жанре art jewelry, одним из первопроходцев в искусстве совершенно неординарных приборов был Сальвадор Дали. В 1957 году он сделал набор Mnagre из шести предметов. Среди них позолоченная серебряная вилка в виде слона с рубиновыми глазами, вилка с ручкой-рыбой и сапфировыми глазами, нож-улитка с четырьмя подвесками из горного хрусталя, нож-лист и две эмалированные ложки.

Сегодня эту традицию продолжает проект Steinbeisser Experimental Gastronomy, запущенный в 2012 году. Художникам и дизайнерам заказывают посуду и приборы, которые буквально меняют привычный способ еды. Ложки соединяют между собой, и два человека вынуждены есть вместе. Приборы покрывают шипами, делают огромные ложки, чтобы кормить человека напротив, или тарелки с совершенно неожиданными конструктивными элементами.

В 2026 году появился еще один проект на ту же тему, Knife, Fork, Spoon 3.0, придуманный куратором Дангом Нго и галереей Marta. 12 художников, дизайнеров и архитектурных бюро, среди них Миша Кан, Марцин Русак, SO-IL, Рафаэль де Карденас и Дэвид Уайзман, создали 12 наборов из нержавеющей стали, напечатанных на 3D-принтере. Впервые их показали в Копенгагене на 3daysofdesign 10-12 июня.

Все наборы вошли и в экспозицию «Knife Fork Spoon: Everyday Tools, Extraordinary Design» в Денверском музее искусства. Всего на выставке около 150 комплектов приборов от 1900 года до наших дней, от исторического серебра до хай-тека. Она продлится аж до 31 мая 2028 года, так что на радикальный дизайн у вас еще много времени.

Анна Минакова