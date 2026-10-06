Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Charles Platiau / Reuters Фото: Charles Platiau / Reuters

Арман Птижан почти всю жизнь прожил в Южной Америке. Управлял торговой компанией, а во время Первой мировой по поручению французского МИДа налаживал связи с потенциальными союзниками. Но себя нашел только в бразильском филиале парфюмерной компании Coty. Пробовать незнакомые ароматы и колдовать над собственными составами оказалось ни с чем не сравнимым удовольствием. И в 1935 году он создал свой парфюмерный бренд, мечтая вернуть Франции славу страны лучшего парфюма.

Дебют состоялся на Всемирной выставке в Брюсселе. Птижан представил сразу пять ароматов, и публика приняла все. Через полгода продукция Lancome продавалась в 30 странах. Особенно горячо её встретили в послевоенном СССР. Духи Climat и Magie Noire в 1970-х были для советских женщин настоящим символом Франции. Выходит, мечта Армана Птижана сбылась как минимум на одной шестой части суши. Что, если подумать, очень немало.

Павел Шинский