«Здесь сохранилось множество тихих переулков с настоящим духом старой Москвы»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Москвы. Есенинские места в городе. Улица Пятницкая, дом 71/5

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ Виды Москвы. Есенинские места в городе. Улица Пятницкая, дом 71/5

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Мой любимый район в Москве — Замоскворечье. Четыре с небольшим квадратных километра (кстати, в два раза по площади больше Монако) вместили более 20 церквей и десяток музеев. Здесь сохранилось множество старинных купеческих домов, тихих переулков с настоящим духом старой Москвы: Лаврушинский, Климентовский, Толмачевские, наконец, шумные Новокузнецкая и Пятницкая улицы.

Вот здесь я и родился. На Пятницкой, напротив 1-й Образцовой типографии им. Жданова (бывшей Сытинской), а потом переехал на Новокузнецкую, в дом №13, которому молва прикрепила сразу несколько прозвищ. «Домик Шурика», «Дом-гармошка», «Пьяный дом», последние — из-за ломаных линий фасада. Помните, как на его балкон выходит Иван Грозный-Яковлев и восклицает «Лепота».

Дом в стиле позднего конструктивизма построили в 1971 году, а через пару лет здесь снимали знаменитую комедию Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». Шурик-Демьяненко бегал вниз, в магазин «Радиоэлектроника», который находился у нас на первом этаже (редкость по тем временам). Подружка режиссера Якина («Ты сейчас умрешь! Якин бросил свою кикимору») по очереди с квартирным вором Жоржем Милославским-Куравлевым звонят из поставленной рядом бутафорской телефонной будки.

Ну а я, в то время второклассник, вышел в школу и так до нее и не дошел. Увидел, что в соседнем подъезде снимается кино — сцена с отъездом в Ялту. Прибежал домой в полном восторге, был немедленно отруган и выдворен за знаниями.

А задолго до моего рождения «Девушку без адреса» снимали на Новокузнецкой в доме московского купца Макарова, «Трактир на Пятницкой» — на Большой Ордынке, фильм «Самая обаятельная привлекательная» — в 1-м Щипковском переулке. В этом же переулке, кстати, родился режиссер Тарковский. Это мне все напомнил интернет-журнал «Москвич. Маg».

Там еще не упомянули почему-то «Место встречи изменить нельзя», где узенький и еще проезжий Климентовский помогал воссоздать в 1979 году атмосферу послевоенной Москвы, а тихие дворы Кадашей в «Покровских воротах» (1982) переносили действие в столицу конца 1950-х. С Кадашами, кстати, у меня своя история… Но об этом в другой раз.

Дмитрий Буткевич