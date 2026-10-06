Путин назначил замглавы Минюста Ардабьеву спецпредом по соглашению об обмене данными

Статс-секретарь—замминистра юстиции Елена Ардабьева назначена спецпредставителем президента при рассмотрении в Госдуме и Совфеде соглашения об обмене информацией при исполнении судебных и других обязательных актов. Это следует из распоряжения президента Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовых актов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спецпредставитель президента России при рассмотрении в Госдуме и Совфеде соглашения об обмене информацией при исполнении судебных и других обязательных актов Елена Ардабьева

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ Спецпредставитель президента России при рассмотрении в Госдуме и Совфеде соглашения об обмене информацией при исполнении судебных и других обязательных актов Елена Ардабьева

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

В январе госпожу Ардабьеву назначили спецпредставителем президента при ратификации протоколов о взыскании алиментов в странах СНГ. В марте замминистра также получила должность спецпредставителя при рассмотрении палатами Федерального собрания соглашения с Белоруссией о взаимном исполнении судебных решений.