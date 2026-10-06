Путин назначил замглавы Минюста Ардабьеву спецпредом по соглашению об обмене данными
Статс-секретарь—замминистра юстиции Елена Ардабьева назначена спецпредставителем президента при рассмотрении в Госдуме и Совфеде соглашения об обмене информацией при исполнении судебных и других обязательных актов. Это следует из распоряжения президента Владимира Путина. Документ опубликован на портале правовых актов.
Спецпредставитель президента России при рассмотрении в Госдуме и Совфеде соглашения об обмене информацией при исполнении судебных и других обязательных актов Елена Ардабьева
Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ
В январе госпожу Ардабьеву назначили спецпредставителем президента при ратификации протоколов о взыскании алиментов в странах СНГ. В марте замминистра также получила должность спецпредставителя при рассмотрении палатами Федерального собрания соглашения с Белоруссией о взаимном исполнении судебных решений.