23% семей в Удмуртии могут позволить квартиру в ипотеку по рыночной ставке

22,9% семей в Удмуртии смогли бы купить квартиру площадью 60 кв. м в ипотеку по рыночной процентной ставке. К такому выводу пришли аналитики «РИА Рейтинг». Средний ежемесячный платеж в республике — 67,5 тыс. руб. По доле семей, способных выплачивать рыночную ипотеку, Удмуртия заняла 28-е место среди регионов РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Размер жилищного кредита исследователи рассчитывали при первоначальном взносе в 30%. Семейные доходы учитывали НДФЛ и были скорректированы с учетом регионального прожиточного минимума (ПМ) на каждого члена семьи. Предполагалось, что 70% средств после вычета ПМ направляется на выплату ипотеки, 30% — на прочие расходы.

Для сравнения, наибольшая доля таких семей зафиксирована в Ямало-Ненецком автономном округе — 55,7%. Ежемесячный платеж по кредиту составляет для них 86,3 тыс. руб. Наименьшая доля наблюдается в Севастополе — 4,5% при платеже 123,7 тыс. руб.

Москва заняла в рейтинге 68-е место с показателем 13,9%. Московская область находится на 35-м месте с долей 21,1%. В среднем по РФ оплачивать рыночную ипотеку может каждая пятая семья (20,2%) при платеже 85,9 тыс. руб.

По данным финансового института «ДОМ. РФ», рыночная ставка по ипотеке на новостройки в РФ на конец сентября составляла 18,71%.

Напомним, с 1 октября в Удмуртии и по всей стране изменились условия по льготной ипотечной программе «Семейная ипотека». Срок кредитования сократился с 30 до 15 лет, а ставка теперь зависит от количества детей в семье. В частности, семьям с одним ребенком предлагается брать ипотеку под 10% годовых. С каждым последующим ребенком ставка снижается на 2 п. п. — максимум до 2% годовых.

Застройщики ожидают сокращения выдачи льготной ипотеки на 30—40% в течение года и снижения активности в части запуска новых проектов, что отразится на объемах ввода в эксплуатацию нового жилья. Но, отмечают девелоперы, рынок адаптируется, наращивая долю малогабаритных квартир.

Подробнее об этом читайте в материале «Ставку снизит только чадо».