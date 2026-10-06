Съемки «Бэтмена 2» с Паттинсоном в главной роли официально приостановили

Кинокомпании Warner Bros. и DC Studios официально приостановили производство фильма «Бэтмен. Часть 2» с британским актером Робертом Паттинсоном в главной роли. Основной причиной стали семейные проблемы режиссера Мэтта Ривза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Режиссер Мэтт Ривз

Фото: Tom Nicholson / Reuters Режиссер Мэтт Ривз

Фото: Tom Nicholson / Reuters

«Мэтт пользуется полной поддержкой DC Studios, и мы с нетерпением ждем возможности продолжить работу над фильмом в ближайшее время»,— отмечается в заявлении киностудии, которое цитирует Variety.

Первоначально выход второй части «Бэтмена» был запланирован на 2 октября 2026 года, однако позже Warner Bros. перенесла его на 1 октября 2027 года, не приведя причин. В июле студия перенесла премьеру на февраль 2028 года. Повлияет ли нынешняя ситуация на дату релиза — пока неизвестно, указывают источники Variety.

Съемки сиквела начались летом этого года в Лондоне. Спустя шесть лет после выхода первой части фильма Мэтт Ривз написал сценарий в соавторстве с Мэттсоном Томлином. Подробности сюжета, как и роли актеров второго плана, пока не раскрываются. Известно, что помимо Роберта Паттинсона к роли Пингвина вернется Колин Фаррелл. Впервые в фильме поучаствует и Скарлетт Йоханнсон.

Бэтмен считается самым кассовым персонажем для издательства DC. В 2022 году первая часть фильма собрала $770,3 млн по всему миру. Как отмечает Deadline, приостановка производства фильма совпала с поглощением Warner Bros и DC Studios. Некоторые руководители из-за этого покидают свои посты, пишет издание.